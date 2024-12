Aggressioni ai sanitari. Un piano in ogni presidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Via libera in Lombardia al regolamento per il contrasto alle aggressioni contro il personale sanitario, oggetto di una delibera approvata dalla Giunta. Il documento, proposto dal'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, di concerto con l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, è stato realizzato con il contributo del tavolo tecnico in materia e si basa su «un approccio multidisciplinare che coinvolge amministratori, dirigenti, professionisti e lavoratori nella definizione di strategie preventive e di gestione del rischio». Sono previste «misure specifiche per prevenire e gestire questi eventi, in linea con le normative nazionali e regionali, tra cui installazione di videosorveglianza, servizio di sicurezza interno, supporto psicologico e legale».

Implementata anche «la formazione del personale e l'adozione di buone pratiche». Ogni struttura dovrà dotarsi di un piano di prevenzione ad hoc e verranno promosse iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. «Con questo provvedimento - dichiara Bertolaso - vogliamo garantire un ambiente di lavoro più sicuro per il nostro personale sanitario, che ogni giorno si impegna per la salute dei cittadini.

Dobbiamo contrastare gli episodi di violenza con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, soprattutto nei reparti dove il personale è più esposto, parlo in particolare del pronto soccorso, dove già stiamo mettendo in campo azioni specifiche», ricorda l'assesssore. «Questa delibera - afferma l'assessore regionale alla scicurezza Romano La Russa - rappresenta un impegno concreto per tutelare la sicurezza dei nostri professionisti e garantire serenità e protezione».