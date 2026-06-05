"Albatross", film audace sul giornalismo di guerra

Una vita scomoda, spericolata, che si è spenta a 34 anni su un campo di battaglia, sul fronte dell'informazione, filmando uno scontro a fuoco fra ribelli e governativi in Mozambico, il 19 maggio 1987. Albatross, il film che va in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20, è la storia avventurosa di Almerigo Grilz, il primo giornalista italiano caduto in guerra, dopo il secondo conflitto mondiale, il meno ricordato e più calunniato per livore ideologico.

"Alla vita scomoda" è il brindisi davanti al fuoco di un bivacco con un guerrigliero mozambicano di Grilz, interpretato nel film da Francesco Centorame. Il ribelle africano gli chiede perché non ha scelto "soldi e vita comoda" con un seggio garantito in Parlamento. Il giovane triestino alza il bicchiere di whiskey, sotto un cielo stellato, per brindare alla scelta di rincorrere i sogni e realizzarli, anche se per poco, girando il mondo e raccontando le guerre dimenticate degli anni ottanta come giornalista libero, free lance, dell'Albatross press agency.

Un'agenzia che abbiamo fondato assieme a Gian Micalessin e Almerigo nel 1983. I "crazy Italians", i pazzi italiani, ci ribattezzano gli americani, che si tuffano nel lato oscuro dell'umanità portando dalla prima linea il "bang bang" richiesto dai network Usa come l'Nbc, la Cbs e le più grandi tv europee. Albatross è la storia di un "fratello" maggiore e compagno d'avventure, "condannato" a portarsi nella tomba le stigmate dell'uomo nero. Negli anni settanta militava dalla parte "sbagliata", il Fronte della gioventù, dove ci siamo conosciuti, quando tanti giornalisti oggi di fama facevano lo stesso, ma sul versante opposto. Mezzo secolo dopo e quasi a 40 anni dalla scomparsa di Grilz lo bollano ancora come "picchiatore", come se dall'altra parte della barricata agitassero margherite e non le chiavi inglesi.

Lo accusano di qualsiasi nefandezza vera e presunta, ma la sua fedina penale era pulita. Un "fascista" additato alla damnatio memoriae, che ha condiviso la militanza politica con molti che oggi ricoprono cariche istituzionali o siedono in Parlamento. Almerigo, però, è morto troppo presto per dimostrare che era ben diverso dallo stereotipo manganello e olio di ricino. Per i ritardati nostalgici degli anni di piombo non è morto da giornalista al seguito di ribelli africani, ma da "mercenario" al servizio dell'apartheid.

Albatross, che inizia con "Boia chi molla è il grido di battaglia - Fascisti carogne tornate nelle fogne" racconta la vita politica di Almerigo, ma pure gli affetti, la passione per i reali inglesi e la scelta di "cosa fare da grandi" imboccando il giornalismo di guerra. Giulio Base, sceneggiatore e regista, si ispira a Toni Capuozzo, che per primo ha ricordato Grilz "inviato ignoto", con un monumentale Giancarlo Giannini. I reportage dall'Afghanistan alla Cambogia fino all'Iran e al Mozambico vengono ricostruiti al meglio con Almerigo incollato alla storica cinepresa Super 8.

Nelle ultime scene del 19 maggio 1987 cade centrato da un cecchino.

Forse fra altri 50 anni, quando saranno meno spessi i paraocchi ideologici, si capiranno i veri messaggi di questo film. Ai giovani: se hai passione puoi realizzare i tuoi sogni, anche se te ne vai troppo presto. A tutti: le guerre prima o dopo finiscono, in Mozambico come a casa nostra, e bisogna voltare pagina guardando avanti.