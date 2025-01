"Albertini e Moratti: Fi ha già dimostrato come si amministra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Forza Italia si allarga in Regione e punta dritta su Milano: «Abbiamo tante idee e proposte per il candidato sindaco, con donne e uomini in grado di fare bene» assicura il segretario azzurro Antonio Tajani, intervenuto ieri alla conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto al Pirellone, il consigliere Giuseppe Licata, ex renziano di Italia Viva. Secondo Tajani, Forza Italia «ha una tradizione di grandi rappresentanti per Milano. Penso a Letizia Moratti che ha fatto il sindaco molto bene o a Gabriele Albertini - spiega - Dobbiamo prepararci, abbiamo tutte le carte in regola per vincere».

Si dice «ottimista» anche il coordinatore azzurro regionale, il deputato Alessandro Sorte: «La città sul tema della sicurezza è allo sbando e su questo serve una svolta. La maggioranza in Comune fa acqua da tutte le parti». A dare il benvenuto a Licata, al Pirellone c'era tutto lo stato maggiore del partito lombardo: il vicesegretario nazionale Stefano Benigni, gli europarlamentari Massimiliano Salini e Letizia Moratti da remoto, il capodelegazione in giunta Gianluca Comazzi, il capogruppo in Consiglio Fabrizio Figini, l'assessore Simona Tironi e i consiglieri regionali. Con l'arrivo dell'ex renziano che andrà a rappresentare la provincia di Varese scoperta tra le file azzurre, «Forza Italia rafforza la maggioranza in Lombardia» fa notare Tajani. E lo fa «con la capacità di attrarre l'elettorato di centro». Concetto ribadito anche da Benigni: «Siamo l'unico vero punto di riferimento di tutti coloro che credono nei valori moderati, liberali e popolari. Il gruppo in Regione ne è la dimostrazione». Quando fu eletto il governatore Attilio Fontana, ricorda Sorte, la maggioranza poteva contare su 49 consiglieri regionali, mentre adesso - dopo gli arrivi di Jacopo Dozio e di Licata che si aggiungono a quello di Ivan Rota, eletto con la Lista Moratti si raggiunge quota 51. In questi due anni «tante cose sono passate in sordina - osserva Sorte -, ma questa è una maggioranza che lavora e produce. Cito, su tutti i risultati, i vaccini per i bambini con le polmoniti: se non ci fosse stata Forza Italia, sarebbero mancati i numeri per votare il provvedimento. E adesso che il fenomeno è stato ridimensionato con questa misura, anche i medici ci stanno ringraziando». Una crescita del partito che si traduce anche nell'aumento di iscritti, con oltre 22mila tessere in Lombardia e che potrebbe aprire nuovi ragionamenti politici. «Noi non siamo abituati a chiedere rimpasti tramite conferenze stampa - sottolinea Sorte - Non chiediamo niente, prendiamo atto e registriamo che Forza Italia continua a crescere. Faremo nei tempi opportuni delle valutazioni col presidente Fontana e con i nostri alleati». Ad ogni modo «noi non poniamo nessun tema - spiega - Vediamo se ci saranno ulteriori adesioni, ma siamo tutti concordi nel dire che il lavoro deve andare avanti spedito. Noi saremo un pilastro di questa giunta e mai una forza che può farla scricchiolare». Come puntualizza il coordinatore lombardo di Fratelli d'Italia, il deputato Carlo Maccari, oggi «all'ordine del giorno non c'è nessun rimpasto e non ci sono richieste ufficiali da parte di nessuna forza che sostiene la maggioranza».

E poi, «ora che siamo quasi al giro di boa conclude Maccari - non sarebbe scandaloso fare il punto della situazione sulle cose fatte e quelle da fare, un tagliando sull'azione della Regione. Sorte ha ribadito che non vogliono rompere la coalizione e nemmeno noi vogliamo farlo».