Federica Panicucci, la donna che fa impallidire i criminologi

Sono ormai diverse le notizie che arrivano da Mattino Cinque e si rivelano importanti per gli inquirenti. Alla guida della trasmissione c’è Federica Panicucci e al suo fianco una squadra di alleati strategici, tra cui Emanuele Canta, ormai il più bravo sul caso di Garlasco. Colpisce che Federica, all’inizio della carriera destinata a musica e programmi leggeri, sia diventata un riferimento per la cronaca, occupandosene con una precisione chirurgica. Spesso si definisce una «secchiona»: operativa dalle 5 del mattino, eppure è riuscita anche a laurearsi in Scienze e tecniche psicologiche di recente. «Dopo 40 anni di carriera, ogni momento libero negli ultimi anni l’ho dedicato a studiare», ha raccontato alla giornalista Sabrina Bonalumi di Gente. Ma Federica non ha sacrificato il privato al lavoro. Ha due figli, Sofia e Mattia, di 21 e 19 anni, nati dal matrimonio con il dj Mario Fargetta, sposato dopo un amore iniziato nel 1995 e conclusosi nel 2015. A Sofia dice: «Quando ti abbraccio ritrovo sempre la mia bambina». A Mattia: «Sono orgogliosa dell’uomo che stai diventando e infinitamente grata di essere la tua mamma». Aveva l’età di Mattia quando fu chiamata a Portobello, la trasmissione di Enzo Tortora, il più grande caso di malagiustizia del dopoguerra che forse contribuì a formare la professionista di oggi. «È di un’educazione disarmante, anche nei momenti di maggior tensione non perde il sorriso e il rispetto», racconta di lei la scrittrice Elisabetta Cametti. Per l’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, la sua empatia «le permette di affrontare le notizie senza cinismo ma con sentimento di partecipazione alla sofferenza altrui». Anche l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi con Giada Bocellari, ne riconosce il merito: «Se oggi la luce sul caso Garlasco e su quello che è successo ad Alberto Stasi si è riaccesa da un anno e mezzo, è per merito anche di persone come lei». Federica incassa gli elogi senza ostentarsi: sa che il suo è un lavoro di squadra e riconosce il valore di chi le sta accanto. Lo stesso vale nella vita privata. Dopo la fine del matrimonio, da oltre dieci anni ha al suo fianco l’imprenditore Marco Bacini. Dopo un fine settimana insieme, gli ha scritto: «Marco, grazie per il mio meraviglioso weekend con te». Che cosa si può volere di più?