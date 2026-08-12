Ai piedi di “queen” Nadia. Notte amara per Jacobs

«Queen» Nadia Battocletti trascina l’Italia nella seconda giornata degli Europei, notte amara per Marcell Jacobs: il sogno del tris continentale nei 100 sfuma per un infortunio. La regina dell’atletica italiana si conferma anche regina d’Europa nei 5000. Il bis di Roma ’24 arriva con una gara perfetta: prima parte in controllo, seconda ricca di emozioni con un primo tentativo di allungo ed infine lo scatto decisivo ai -300 metri. Battocletti non ha deluso le grandi aspettative riposte su di lei, riscattando il passaggio a vuoto del Golden Gala, e dimostrandosi la regina in pista e fuori di questi Europei: al termine della gara l’azzurra è stata incoronata dalla madre, che ha così festeggiato la medaglia d’oro. «Sono davvero molto felice di questo risultato. La corona me l’ha messa mia madre che è andata a comprarla: sono felice che si sia preparata - ha dichiarato l’azzurra -. L’arrivo qui a Birmingham è stato travagliato, in salita e ringrazio il mio staff per avermi coccolata».

Non è finito qui l’Europeo di Battocletti che tornerà in azione venerdì sera nei 10.000 per inseguire la doppietta. «La mia trasferta non è finita qui, ma lavoro passo dopo passo: ora penso a stare con la mia famiglia, festeggiare questo grande traguardo insieme a Micol (Maiori, a sorpresa bronzo con un gran finale, ndc) e poi inizierò il recupero». Per una regina che sorride, c’è un re costretto ad abdicare: Jacobs si è fatto male nel blocco di riscaldamento alla finale, ha provato a stringere i denti salvo poi doversi rialzare durante la gara. Una brutta batosta per l’azzurro che in semifinale aveva confermato di essere il favorito assoluto per l’oro. «Dispiace tantissimo. Dopo la semifinale mi sentivo davvero bene, ho provato il blocco in riscaldamento ed ho sentito un fastidio grandissimo all’adduttore lì dove l’avevo sentito prima della gara di Montecarlo - così l’azzurro -. Mi sono messo sui blocchi sapendo che potevo non arrivare in fondo. Ho dato tutto quello che avevo. È andata così, non sono cose che si possono controllare». A rischio ora anche la partecipazione alla 4x100: «Bisogna capire l’entità della situazione e poi capire tutto il resto». La seconda giornata celebra anche il ritorno in finale dei 100 di Ali ed il sesto posto nel lungo (con un po’ di rammarico dopo la qualificazione) di Francesco Inzoli.