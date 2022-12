Cantocorale e Tempesti i top del 2022. Tutte le classifiche che contano

Domenica 26 dicembre si è ufficialmente conclusa la stagione delle Classiche in Italia e il 2022 possiamo archiviarlo con un bel voto positivo, non solo perché ha visto vincere cavalli di proprietà italiana ma in primo luogo per alcune conferme importanti. Il maschio purosangue dell’anno è sicuramente Cantocorale, baio di 4 anni di proprietà della Scuderia Blueberry, allenato dalla Grizzetti Galoppo, che ha vinto tre corse di GR2 dimostrando forza e tenuta atletica fuori dal comune, infatti è rimasto al vertice per tutta la stagione iniziata il 22 maggio con la vittoria nel Premio “Presidente della Repubblica”, proseguita il 30 giugno con il “Premio Milano” e conclusa il 30 ottobre con il “Premio Roma”. Nota tecnica importante: le vittorie sono arrivate sulle piste di Roma e Milano e con due fantini diversi Antonio Fresu ed Andrea Atzeni, a dimostrazione di un’adattabilità che solo i fuori classe possiedono.

La femmina che merita il gradino più alto è senz’altro Aria Importante, di 4 anni, anch’essa della Scuderia Blueberry, allenata da Alduino Botti; imbattuta da novembre 2021 ha chiuso la stagione con la bellissima vittoria nella corsa di GR3 intitolata a “Carlo Vittadini” sulla distanza del miglio. Evidenziamo che nella competizione era l’unica femmina ed ha percorso i 1.600 metri della pista grande milanese in un minuto, 35 secondi e un decimo.

Per i maschi di tre anni la corona di alloro va a Tempesti, portacolori della Razza Dormello Olgiata, allenato da Riccardo Santini, dimostratosi decisamente forte e generoso. Corre 6 volte senza mai scendere dal podio, 4 primi posti, un secondo e un terzo. Altre 3 corse di GR2 e si appende al collo tutti i metalli, l’argento nel “Derby Italiano”, il bronzo nel “Roma Italian Champion” e l’oro nel “Federico Tesio”, coronando il sogno di Lanfranco Dettori di vincere anche con la mitica giubba che fu di Ribot e Nearco. Tempesti è stato e sarà il beniamino di tutto il pubblico italiano: con lui è tornato il tifo vero all’ippodromo e nessuno potrà dire il contrario. Per il 2023 abbiamo due buonissime carte da giocare nel circuito classico europeo, finalmente possiamo ambire di scavalcare le Alpi e cimentarci con i più forti: forza Cantocorale, forza Tempesti.

Per le giovani femmine optiamo per un ex equo: Swipe up, di proprietà della Scuderia Sagam, allenata dall'EC racing Stable, vincitrice del Regina Elena con un tempo stratosferico (1 minuto 35 secondi 40 centesimi), in sella Claudio Colombi; e Romagna Mia, capace di battere le anziane nella corsa di GR2 “Lidya Tesio”, la portacolori della Scuderia dell’Avvocato, allenata da Di Dio fa un vero numero correndo i 2.000 metri romani sotto i 2 minuti, in sella Alberto Sanna.

Chiudiamo con il cavallo più vincente del 2022, il suo nome è Dalek, animale italiano di proprietà di Stefano Botti, allevato da Stefano Luciani: debutta il 23 gennaio, all’età di 3 anni, sulla pista di Agnano (Napoli) e vince per ben 6 volte, dividendo equamente le vittorie: 3 a Napoli e 3 a Roma. Lo aspettiamo con fiducia per la stagione classica dei 4 anni.

Non resta che riepilogare tutti i risultati, perché le classifiche contano e danno un significato a tutto quanto si è visto sulle piste da corsa. A seguire tutti i cavalli vincitori delle Pattern Italiane e le classifiche complete degli allenatori e dei fantini. Per comprendere il mondo del Galoppo è fondamentale conoscerne tutti i protagonisti.

Nelle tabelle a seguire tutte le corse di selezione del 2022. I colori nella colonna del vincitore hanno il seguente significato: giallo=favorito della corsa, arancione=controfavorito, nero=estremo outsider.



Le speciali classifiche

I fantini che hanno vinto nelle Pattern, negli Handicap Principali e negli Handicap TQQ con premio raddoppiato



Gli allenatori che hanno vinto nelle Pattern, negli Handicap principali e negli Handicap TQQ con premio raddoppiato



Nelle ultime due tabelle abbiamo evidenziato, categoria per categoria, la Vittoria con quota minima e quota massima: una semplice curiosità ma significativa, l’ordine ovviamente è cronologico.