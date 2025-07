Milan e Roma, scambio clamoroso: la situazione

Scambio clamoroso tra Milan e Roma: Gimenez per Dovbyk

Nella giornata di ieri ha preso corpo un'ipotesi che coglie tutti di sorpresa: Milan e Roma starebbero ragionando su uno scambio di cartellini dei loro due centravanti, Gimenez e Dovbyk. Si tratterebbe di molto più di una semplice suggestione, dato che Max Allegri stima molto Dovbyk, reduce da una stagione con 12 gol e 2 assist.

La Juve insiste per Kolo Muani

Dopo aver praticamente concluso l'affare Jonathan David, la Juventus insiste per rinnovare di un anno il prestito di Kolo Muani, andando poi a saldare il prezzo del cartellino - stimato in 40 milioni circa - alla fine della prossima stagione. La trattativa è in corso e quello di Muani sarebbe a tutti gli effetti il secondo colpo dell'era Comolli.

Fiorentina, Mandragora piace al Betis

La crescita verticale di Rolando Mandragora nell'ultima stagione ha attirato l'interesse di molti club. Tra questi il più attivo pare essere il Betis Siviglia, che lo ha visto dal vivo in Conference ed ha chiesto informazioni sul prezzo del suo cartellino. In caso di partenza, il nome di Bernabé del Parma è il primo sulla lista di Daniele Pradé.

Dea, sirene arabe per Retegui

L'Atalanta guarda con preoccupazione alla corte dell'Al-Qadsiah per Mateo Retegui. Il club arabo sarebbe pronto ad avanzare un'offerta da 60 milioni di euro per la punta, offrendo al diretto interessato un ingaggio sopra i 10 milioni a stagione. La Dea non ha alcuna intenzione di venderlo, ma c'è da scommetetre che dall'Arabia Saudita rilanceranno.

Zortea piace a Gasp, la valutazione

Il Cagliari potrebbe salutare uno dei protagonisti della stagione,

. L'esterno piace infatti molto a Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe portare a Roma. Per riuscirci serviranno però almeno 15 milioni di euro. Le trattative sembrano già essere in stato avanzato.