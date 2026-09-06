C’è la Turchia tra le ragazze di Velasco e lo storico triplete

Ancora Italia-Turchia: l’ennesimo capitolo di una storia infinita, sulla strada verso l’oro Europeo. L’Italvolley è in finale del torneo continentale, proseguendo il suo cammino senza ostacoli. Nella semifinale di Istanbul, a farne le spese è la Polonia di coach Lavarini, battuta 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) dalle azzurre di Velasco, che oggi alle 18 sfideranno le padrone di casa di Santarelli, vittoriose per 3-0 contro la Serbia, per dare l’assalto a una tripletta storica, dopo i trionfi alle Olimpiadi e al Mondiale. Vittoria netta quella delle azzurre, che al netto del calo nel terzo parziale, complice una reazione d’orgoglio della Polonia, hanno dominato il resto della gara, senza mai dare una chance alle

avversarie. Danesi e compagne sono state letteralmente dominanti a muro, con un eclatante 18-4 in favore delle nostre nel fondamentale, affidandosi in attacco a una ispirata Egonu (20 punti).

Oggi alle 18 andrà in scena un’altra puntata della saga che ha segnato gli ultimi anni della pallavolo femminile. Servirà alzare ulteriormente il livello contro la Turchia, che ha schiantato la Serbia nell’altra semifinale, per conquistare il terzo oro di fila e scolpire nella pietra il titolo di squadra più forte di sempre.

Con buona pace del coach serbo Terzic, evidentemente poco fortunato parafrasando alcune sue improvvide dichiarazioni dei giorni scorsi. Ma oggi è un’altra storia, oggi c’è Italia-Turchia:

chi si prende l’Europa?