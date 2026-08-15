Ancora grande Italia agli Europei: tris di medaglie azzurre nella mezza maratona

Continua la pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di atletica in corso di svolgimento a Birmingham. Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d’argento nella 21,097 km di marcia, al termine di una gara dominata sin dall’inizio dallo spagnolo Paul McGrath, che l’azzurro ha cercato di riprendere senza riuscirci nell’ultima parte della gara. Grande impresa anche dell’altro azzurro Andrea Cosi, terzo al traguardo per l’ennesima doppietta azzurra di questa edizione della kermesse continentale. All’11° km, lo spagnolo Paul McGrath e il tedesco Leo Kopp sono passati insieme in 44″30, guadagnando 11 secondi su Korkmaz e Cosi. Il primatista europeo Fortunato è un altro secondo più indietro, quinto in 44″42, insieme ad A. Lopez, Rushchak e Kenny. Superata metà gara, per la prima volta due atleti sono riusciti a creare un vero distacco sul resto del gruppo. Il tedesco Kopp prende il quarto warning ed è fuori dalla gara. McGrath scappa via verso l’oro quando mancano 2 km al traguardo, ma Fortunato, imbattuto quest’anno sulla distanza, prova a rosicchiare secondi allo spagnolo: L’azzurro arriva a 16 secondi dal leader e stacca il compagno azzurro Cosi. Ma non c’è più nulla da fare. McGrath si prende l’oro, il resto del podio è azzurro.

Splendido argento per Alexandrina Mihai nella mezza femminile: nonostante due sanzioni, l’azzurra resiste e vince il duello finale con l’ucraina Olyanovska, chiudendo in 1.31′04″, nuovo personale. Davanti a tutte domina Maria Perez, che nel tratto finale festeggia battendo il cinque ai tifosi e trionfa in 1.30′06, nuovo record del mondo. Terza Olyanovska in 1.31′07, quinta Antonella Palmisano. La spagnola fa il vuoto dopo il duello iniziale con Antonella Palmisano, vincendo con quasi un minuto di vantaggio. Perez, già quattro volte campionessa del mondo, vanta anche l’oro olimpico nella staffetta mista di marcia e l’argento nei 20 km, oltre alla doppietta iridata 20 km/35 km sia nel 2023 sia nel 2025. Palmisano resta nel gruppo di testa poi inciampa nelle barriere che delimitano il percorso e per un attimo perde l’equilibrio e perde contatto da Maria Perez all’11 km. La grande protagonista però è Alexandrina Mihai, prima delle “umane” dopo la fenomenale spagnola. Con una condotta di gara coraggiosa e tenace, si porta via uno splendido argento. “Sono molto felice ma ritengo che sia solo un altro piccolo passo verso traguardi più ambiziosi. Antonella (Palmisano) rimane il mio mito e per me è stato un onore batterla oggi”.