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E la ginnastica azzurra sogna già in grande

Per la Raffaeli due medaglie mondiali nella ritmica e pass per i Giochi di Los Angeles

Lucia Galli
epa13173777 Sofia Raffaeli of Italy competes with the Ball in the Individual Ball Final of the 42nd Rhythmic Gymnastic World Championships in Frankfurt, Germany, 16 August 2026. EPA/RONALD WITTEK
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Medaglie di Ferragosto e sogni olimpici che prendono forma. Fra Francoforte, dove si sono conclusi i mondiali di Ritmica e Zagabria, dove è andata in scena la rassegna Europea di Artistica, la ginnastica azzurra sogna in grande e si conferma. Sul Meno Sofia Raffaeli ha danzato fra pedana ed attrezzi e strappato un pass olimpico diretto per Los Angeles 2028, costruito con ben due sigilli. Bronzo nel concorso generale (prova olimpica, Raffaeli fu bronzo nel 2024) e poi argento (fu oro lo scorso anno, oltre a due bronzi nel concorso generale e alla palla) nella prova individuale al cerchio, sì, ancora la sua tazza di tè. La marchigiana non è sola: ai piedi del podio per poco più di 3/10 - , nella finale con palla, ha ben figurato la friulana Tara Dragas che per il pass a cinque cerchi ha ancora tre occasioni nei prossimi anni: mondiali, europei e Coppa. Niente paura, dunque. C’è tempo, anche a livello di Ritmica a squadre: anche per le Farfalle che si stanno ricucendo le ali. Fuori dalle finali di specialità e dall’all-around. Hanno chiuso undicesime, ma con un passo avanti rispetto al debutto della nuova formazione. In fondo, dietro a Spagna, Giappone e Brasile, tutte le grandi scuole tradizionali della ritmica a squadre hanno pagato dazio.

In Croazia pioggia di successi europei nell’artistica. Sono sette i sigilli individuali, oltre a quello di squadra. A firmare le medaglie sono state Manila Esposito, oro al corpo libero ed argento alla trave. Elisa Iorio e Giulia Perotti sono rispettivamente argento e bronzo alle parallele. Arriva la piazza d’onore per il team nell’all-around formato da Martina Bozzola, Giada Di Pietro, Siria Forestiero, con Clarissa Rinaldi che si prende anche tre bronzi junior.

Ginnastica Ritmica

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