È morto Benjamin Satterley, il wrestler PAC aveva 40 anni: aveva combattuto il giorno prima

È morto a 40 anni Benjamin Satterley, wrestler inglese conosciuto dai fan come PAC e, durante la sua esperienza in WWE, come Neville. La notizia è stata annunciata nella notte di domenica dalla All Elite Wrestling, federazione con cui era sotto contratto dal 2019. La AEW non ha reso nota la causa del decesso. La notizia è arrivata a poche ore dall’ultima apparizione sul ring di Satterley. Sabato, infatti, il wrestler di Newcastle upon Tyne aveva affrontato Andrade El Idolo a Chicago, nell’evento AEW All Out, in un incontro valido per l’AEW National Championship. PAC era inoltre comparso successivamente nel main event dello show.Satterley aveva iniziato ad allenarsi nel wrestling a 18 anni, ispirato anche dalla passione della zia per la WWF, e aveva debuttato nel 2004. Nel corso di una carriera internazionale aveva combattuto in diverse federazioni, prima di arrivare in WWE nel 2012 con il nome di Adrian Neville. Qui aveva conquistato l’NXT Championship e il Cruiserweight Championship, costruendosi una reputazione per lo stile spettacolare e le acrobazie che gli erano valse il soprannome di «The Man That Gravity Forgot».Dopo aver lasciato la WWE nel 2018, Satterley era approdato in AEW nel 2019, diventando il primo All-Atlantic Champion, titolo poi rinominato International Championship, e vincendo per due volte il World Trios Championship: la prima con Penta e Rey Fénix nel Death Triangle, la seconda con Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta nei Death Riders. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio dal mondo del wrestling. Il presidente AEW Tony Khan ha ricordato Satterley per la sua professionalità, il talento e «un atletismo senza precedenti». Will Ospreay, attuale campione del mondo AEW, lo ha invece definito «il più grande talento esportato dal nostro Paese» e «un eroe per me e per molti altri».