Eurovolley, semifinale Italia

L’Italvolley femminile stacca il pass per le final four dell’Europeo. A Brno (Repubblica Ceca) le azzurre di Velasco vivono un tardo pomeriggio col brivido, per la prima volta nel torneo, ma piegano 3-1 la Svezia (21-25, 26-24, 25-21, 25-23) e volano a Istanbul per dare la caccia alle medaglie. Haak e compagne, battute 3-0 nel girone eliminatorio, hanno impensierito non poco le nostre: la fuoriclasse di Conegliano ha chiuso il match con 42 punti e le svedesi dopo la vittoria del primi set sembravano vicine al 2-0, prima che Antropova prendesse per mano la Nazionale ristabilendo la parità con due vincenti consecutivi.

Scampato il pericolo, l’Italia è tornata in controllo del match ma ha tremato ancora al tramonto del quarto set, complice un parziale avversario di 5-0 che pareva aver indirizzato la sfida verso il tie-break. Sylla e Egonu (27 punti per Paola), però, avevano altri piani: muro portentoso di Miriam su Haak, un attacco a testa e azzurre in semifinale, attese sabato dalla vincente di Polonia-Olanda.