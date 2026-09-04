Frecciarossa e Luna Rossa insieme per l'America's Cup

È una sfida che inizia sfrecciando sui binari dell’Alta Velocità prima di prendere il largo nel Golfo di Napoli. Frecciarossa sarà l’Official Sponsor di Luna Rossa, il team velico italiano protagonista della storia dell’America’s Cup in programma per la prima volta in Italia, a Napoli, il prossimo anno. Una partnership che unisce due realtà simbolo del Made in Italy, che condividono la stessa visione: tecnologia d’avanguardia, velocità, performance e innovazione. Da una parte Luna Rossa, protagonista italiana della storia dell’Amerca’s Cup e pronta a inseguire ancora una volta il trofeo più antico del mondo. Dall’altra Frecciarossa, il marchio di punta di Trenitalia (Gruppo Fs), impegnati in una fase di profondo rinnovamento che comprende il nuovo logo e il progressivo ingresso in circolazione dei treni ad Alta Velocità di nuova generazione. L’accordo è stato presentato ieri al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Luna Rossa, Max Sirena, del Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo, e del Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, Mario Alovisi. «Siamo felici di avere Frecciarossa al nostro fianco nella sfida alla 38esima America’s Cup - ha detto Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa - Si tratta di un nome simbolo dell’eccellenza italiana, con cui condividiamo gli stessi valori fondati su competenza, prestazioni, stile e tecnologia. In un team sportivo l’attenzione al dettaglio, la precisione assoluta e la competenza si traducono nella capacità di competere ai massimi livelli. Per Frecciarossa gli stessi principi si esprimono in una mobilità veloce, affidabile, puntuale. In entrambi i casi, l’eccellenza nasce dalla capacità di guardare avanti, innovare e alzare costantemente i propri standard. Siamo certi che la loro presenza darà un grande contributo alla nostra campagna». È indubbio che l’America’s Cup 2027 rappresenterà una vetrina di risalto mondiale per Napoli e per l’intero Paese, con ricadute positive su turismo e mobilità. In questo scenario, Frecciarossa, insieme a Trenitalia e al Gruppo FS, svolgerà un ruolo chiave nella gestione dei flussi di visitatori, collegando il capoluogo campano con le principali città e integrando mobilità, sport e promozione del territorio. «La collaborazione con Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione sportiva. Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale - ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS - Allo stesso tempo, attraverso questa partnership vogliamo contribuire concretamente alla riuscita di un grande evento, mettendo a disposizione la nostra esperienza nel trasporto. È anche attraverso una mobilità sempre più integrata ed efficiente che possiamo sostenere la crescita dei territori e accompagnare il Paese nei grandi appuntamenti che lo vedono protagonista sulla scena internazionale». «Unire il nostro percorso a quello di Luna Rossa significa valorizzare la nostra identità e parlare a un pubblico globale attraverso una vetrina d’eccezione, condividendo gli stessi valori di italianità, eccellenza e gioco di squadra», ha concluso Mario Alovisi, Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia.