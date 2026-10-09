Hockey, Innsbruck rovina la prima casalinga di Milano

All’Ice Arena di Rho Fiera va in scena il debutto casalingo del Milano Hockey Club: un debutto, però, amaro. Davanti a circa 3200 spettatori, tra i quali il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, il neonato club meneghino incassa la terza sconfitta consecutiva. L’Innsbruck si prende infatti la rivincita della prima giornata, vincendo per 4-1. Una sconfitta amara per i meneghini, visto che i primi tre i gol subiti sono scaturiti da proprie disattenzioni ed errori.
Ad aprire le marcature sono proprio i giocatori di coach Shedden, in penalty kill (inferiorità numerica), con l’appena arrivato Diego Kostner (2 gol in altrettante partite), a metà del primo periodo. Il pareggio degli ospiti arriva sul finire della medesima frazione (18’), con Brett Davis, complice un intervento non impeccabile del portiere Smith. Da uno svarione difensivo, nel secondo periodo (34’), arriva il gol del vantaggio austriaco, firmato da Steven Owre. Milano fa gioco, ma non riesce a finalizzare, mancando spesso la giocata conclusiva. A inizio terzo periodo, in power play (con l’uomo in più), Wylie perde il disco a metà campo e Justin Richards non perdona, firmando il tris. Il poker arriva sul finire del match a porta sguarnita mentre i padroni di casa cercavano l’assalto (senza portiere). Sconfitta amara ma addolcita dalla calorosa ovazione a fine partita dei tifosi alla squadra di Shedden, entusiasti di riabbracciare l’hockey a Milano.
Milano (5-4) scende al quarto posto in classifica e domenica può già cercare il riscatto: si torna sul ghiaccio dell’Ice Arena per il match più atteso, ovvero il derby italiano contro la storica rivale Bolzano, nonché capolista imbattuta.