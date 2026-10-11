Hockey, supplementare amaro per Milano: Bolzano vince il classico 4-3

Davanti ai 4.000 spettatori (sold out) della Fiera Ice Arena, il Milano Hockey Club ritrova, dopo 14 anni, la super sfida contro Bolzano in occasione della 10ª giornata di Ice League e lo spettacolo non è mancato. La squadra di Shedden si porta in vantaggio per tre volte, ma la capolista non demorde, rimonta e, all’overtime, strappa la vittoria per 4-3 nel segno di Cole Schneider. Quarta sconfitta consecutiva per il Milano Hockey Club che, però, questa volta porta almeno a casa un punto.

Gli ospiti sono padroni della partita, sfiorando più volte il gol, tanto che la rete arriva con Larcher, ma viene annullata dopo una lunga revisione da parte degli arbitri. I meneghini iniziano a prendere fiducia e, come accaduto contro Innsbruck, sbloccano il parziale con la rete di Caamano (su gran assist di Grant) a metà del primo periodo. Milano, però, continua sulla falsariga dell’ultima partita, mettendosi in difficoltà da sola: Schneider recupera il puck nella metà campo milanese per poi servire Elson, che beffa Smith sotto le gambe per l’1-1 al 24′. La reazione dei padroni di casa arriva dopo 3 minuti, con Chiodo lesto a deviare in porta il tiro dalla distanza di Gios, che vale il 2-1, punteggio con il quale si entra nell’ultimo periodo, malgrado il penalty kill dei milanesi, che hanno giocato gli ultimi 2 minuti senza il capitano Valentine e Albis.

L’inizio dell’ultimo periodo è da incubo per Milano: power play per Bolzano dopo un ingenuo fallo di Chiodo nel tentativo di smarcarsi e gol immediato dei Foxes per il 2-2, firmato da Ratcliffe su assist di McClure. Quando l’inerzia sembra essere dalla parte dei Foxes, ecco la zampata milanese sull’asse svedese: assist di Frycklund e gol dell’ultimo arrivato Lindquist per il 3-2 al 48′. Milano si arrocca, ma per la terza volta Bolzano risponde, e lo fa con la super conclusione sotto la traversa del gigante Van de Leest al 54′. Si va ai tempi supplementari, dove si gioca tre contro tre più i portieri, e Schneider sigla la sua doppietta, che vale la vittoria per i Foxes.