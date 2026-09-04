I Giochi da record con la ciliegina Settebello

I Giochi dei record frantumati e un’eredità per Taranto, che attraverso una petizione con 8 mila firme si candida a Centro olimpico del Sud. Il sipario sui Mediterranei è una sinfonia di medaglie mai vista prima: oscurata Bari 1997, quando i podi azzurri furono 193. Oltre il muro di quota 200 (74 ori, 78 argenti e 7 bronzi), c’è il fascino di aver riportato la pallamano all’oro dopo 40 anni e il Settebello dopo 33. Dopo il 18-14 sul Montenegro, il presidentedella Fin, Paolo Barelli, ha sottolineato che l’Italia ha disputato «un torneo magnifico. Orgoglioso di questi risultati che confermano la solidità delle nostre nazionali e la virtuosità del nostro sistema. Vincere aiuta avincere, Servirà da ulteriore sprone per l’Olimpiade di Los Angeles».

L’atletica (33 podi con 11 ori tra cui quello di Tamberi) e il nuoto (51 con 19 ori) hanno esaltato l’Italia, col contributo di ginnastica, canottaggio, boxe (4 ori su 7 podi), per non dire delle prime 4 medaglie del padel. Tanto da far dire a Carlo Mornati, segretario Coni: «Continua l’onda lunga, sempre all’altezza». E il commissario Massimo Ferrarese ha portato a termine la sua “lucida follia” nel non aver mollato, sostenuto dal governo, quando i problemi parevano insormontabili.