In Piazza Plebiscito il Gran Galà del volley

Dopo l’argento amaro delle ragazze di Velasco, è tempo di un altro grande appuntamento per il volley azzurro. Oggi comincia l’Europeo maschile, con l’Italia pronta ad essere protagonista dentro e fuori dal campo. Il Bel Paese sarà infatti una delle nazioni ospitanti del torneo: domani alle 21.05, Napoli sarà teatro della gara d’esordio dei nostri contro la Svezia, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito e sotto gli occhi del Presidente Mattarella. A Modena si disputeranno le gare del girone eliminatorio della Nazionale di De Giorgi, mentre a Torino si giocheranno metà degli ottavi e dei quarti di finale, prima della final four di Milano che assegnerà le medaglie.

Inserita nella Pool A, l’Italia è tra le favorite per l’oro, insieme alla Francia campione olimpica e alla Polonia, che ha trionfato nell’Europeo 2023. Fefé De Giorgi ritrova Alessandro Michieletto, Mvp dell’ultimo Mondiale, con una condizione fisica però tutta da valutare al rientro dall’infortunio alla schiena che l’ha tenuto lontano dal campo dallo scorso gennaio. Giannelli e compagni affronteranno subito un test non da poco nella prima fase, in quella che sarà verosimilmente la sfida che deciderà il primo posto nel girone: la Slovenia, bronzo nell’ultima VNL, si annuncia rivale più che mai accreditata per i nostri, in prima fila tra le outsider a ruota del terzetto delle favorite. Prima di affrontare gli sloveni, la Nazionale se la vedrà con Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Sarà una grande festa tricolore: la diretta tv della finale dell’Europeo femminile ha sfiorato il 30% di share, a dimostrazione di un’Italia sempre più innamorata della pallavolo e che spera di festeggiare un altro successo azzurro.