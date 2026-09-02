La ripartenza dell’Ippodromo Capannelle di Roma, una nuova occasione per l’ippica italiana

L’Ippodromo delle Capannelle riapre il 4 settembre. La notizia va ben oltre i confini di Roma, perché quando torna a vivere uno dei luoghi simbolo del galoppo italiano è l’intero movimento ippico nazionale a ritrovare un pezzo importante della propria storia, soprattutto una prospettiva per il futuro.

Capannelle non è infatti un ippodromo qualsiasi. Inaugurato nel 1881 e profondamente legato alla storia sportiva della Capitale, ha rappresentato per generazioni uno dei principali palcoscenici del Purosangue in Italia. Sulla sua pista hanno corso cavalli destinati a entrare nella storia e si sono disputate prove che hanno segnato l’evoluzione della selezione italiana. Il Derby Italiano, il Premio Presidente della Repubblica e le altre grandi corse romane hanno contribuito a costruire un patrimonio tecnico e culturale che appartiene all’intera ippica nazionale.

Per questo la ripartenza deve essere considerata qualcosa di più di un semplice ritorno alle corse. Può diventare l’occasione per interrogarsi sul ruolo che un grande ippodromo deve avere oggi.

L’ippica moderna non può vivere soltanto nelle poche ore comprese tra la prima e l’ultima corsa. Un ippodromo deve tornare a essere un luogo capace di attrarre pubblico, famiglie, appassionati e nuove generazioni. Deve raccontare il cavallo, l’allevamento, la selezione, il lavoro degli allenatori, dei fantini, degli artieri e di tutte quelle professionalità che rimangono troppo spesso invisibili agli occhi di chi osserva questo mondo dall’esterno.

Capannelle possiede, da questo punto di vista, una caratteristica difficilmente replicabile: si trova a Roma. Una città visitata ogni anno da milioni di persone e dotata di una capacità di attrazione internazionale straordinaria. Collegare maggiormente l’ippodromo alla città, al turismo, alla cultura e agli eventi potrebbe significare costruire un pubblico nuovo senza perdere l’identità sportiva che ne costituisce la ragione d’essere.

Ma una vera ripartenza passa inevitabilmente anche dalla qualità tecnica. Servono programmazione, continuità delle corse, piste curate, servizi adeguati e soprattutto una visione che restituisca centralità agli allevatori e ai proprietari. Senza cavalli, investimenti e prospettive economiche credibili non può esistere un grande galoppo.

Il rilancio delle Capannelle può quindi assumere anche un valore simbolico. L’ippica italiana possiede ancora allevatori di qualità, professionisti competenti, tradizione e cultura del Purosangue. Ciò che troppo spesso è mancato è stata la capacità di trasformare questo patrimonio in un progetto riconoscibile e condiviso.

La storia, da sola, non garantisce il futuro. Ma può rappresentarne le fondamenta. Se la ripartenza delle Capannelle saprà coniugare tradizione e innovazione, sport e spettacolo, selezione del Purosangue e apertura verso il grande pubblico, Roma potrà tornare a disporre non semplicemente di un ippodromo in attività, ma di uno dei grandi luoghi dell’ippica europea.

E forse proprio da Capannelle può partire un messaggio di cui oggi il settore ha particolarmente bisogno: l’ippica italiana non deve limitarsi a difendere il proprio passato. Deve tornare ad avere l’ambizione di costruire il proprio futuro.

Quindi, aspettando il fatidico 4 settembre, un altro nuovo tassello per la rinascita dell’ippica italiana è stato inserito.