Larissa Iapichino nella storia: record italiano con 7,12 metri, un centimetro in più di mamma Fiona

Da madre a figlia, è stata riscritta la storia dell’Atletica leggera italiana nella disciplina del salto in lungo. Larissa Iapichino, al primo tentativo nella tappa di Diamond League in Oregon, compie l’impresa di “volare” 7,12 metri superando di un solo centimetro la misura di mamma Fiona May che resisteva dal 22 agosto 1988 dagli Europei di Budapest, in pratica quasi 28 anni

La felicità di Larissa

Per un solo centimetro in più, 7,13 metri, la gara se l’aggiudica Tara Davis-Woodhall ma poco importa. “Ho creduto in me stessa, credo di aver avuto il perfetto assetto mentale”, ha dichiarato brevemente in inglese nel corso di una breve intervista dopo il suo salto, perfetto, con +1,8 m/s di vento a favore. Che l’Italia avesse una campionessa già formata si sapeva da anni ma oggi arriva la definitiva consacrazione, se così si può dire.

La 23enne compie anche la migliore prestazione europea dell’anno ed è soltanto la seconda volta in carriera che compie un salto superiore ai 7 metri: il suo precedente primato risaliva a 7,06 metri di Palermo il 31 maggio 2025 oltre ad aver migliorato di ben 19 centimetri il miglior salto italiano di questa stagione nell’indoor di Ancona.

RECORD ITALIANO DI LARISSA IAPICHINO NEL SALTO IN LUNGO!!!!



7,12m per lei in DL a Eugene, misura con la quale supera il precedente record di 7,11m, stabilito 28 anni fa da sua madre Fiona May (Europei Budapest 1998)



ECCEZIONALE pic.twitter.com/907Uj42CaG — Tintintin (@t1nt1nt1) July 4, 2026

Un centimetro che fa la storia

La felicità è enorme ma è bella quando è condivisa: dopo aver letto sul tabellone luminoso di aver realizzato 7,12 metri è andata ad abbracciare il papà-allenatore, Gianni Iapichino. Suonano come un presagio, positivo, quanto ha dichiarato Larissa lo scorso anno. “Ero pronta a sfondare sul palcoscenico più importante, ma non è successo. Appena sono tornata a casa mi sono fermata un attimo e ho detto: ‘Ok, e adesso cosa facciamo? Soffriremo e non accetteremo il fatto che sia passato’”.

Quando le è stato chiesto qualcosa proprio su un eventuale record che sarebbe, prima o poi, potuto arrivare, Larissa è stata profetica: “Basta che resti in famiglia”. Su Instagram, la prima a festeggiare è stata proprio mamma Fiona con un eloquente “Yessss”. Adesso che è stata ulteriormente alzata l’asticella, chissà che la giovane atleta non possa “volare” ancora più in là.