Mondiali di sci, Brignone splendido argento. Quinto posto per Sofia Goggia

Una splendida discesa di Federica Brignone vale la medaglia d'argento: secondo posto del SuperG di Saalbach, in Austria, a soli dieci centesimi di distanza dalla vincitrice, la sciatrice austriaca Stephanie Venier che ottiene il miglior tempo, davanti al pubblico di casa festante. La vittoria in questa prova dei Mondiali femminili di sci è arrivata con il tempo di 1'20"47, l'azzurra ha ottenuto 1'20"57, terza posizione per la norvegese Kajsa Vikchoff Lie e l'americana Lauren Macuga ex aequo a 24 centesimi. Sofia Goggia si è piazzata al quinto posto a 30 centesimi di distacco dalla Venier, nono posto per Elena Curtoni a 76 centesimi. Non è andata bene la discesa della tanto attesa Lindsya Vonn che ha sbattuto su una porta con il braccio, cadendo.

Le parole di Brignone

Al termine della gara, ecco le prime parole di una raggiante Federica. " Il Super G non mi era mai venuto. Non era nelle mie corde. Io oggi ho detto al massimo salto troppo lungo ma apro il gas. Sono riuscita a concentrarmi sul mio sci. So che quest'anno sto andando molto bene e ci sono tante aspettative e anche io volevo fare qualcosa di grande. Sono contentissima ".

UNA TIGRE MONDIALEEEEEEEEE



Prima medaglia iridata in superG per Brignone che vince un grandioso ARGENTOOOOOOOOOO!!



A Saalbach sono tutti SENZA PAROLEEEEEEEEE #ItaliaTeam @Fisiofficial @FedeBrignone pic.twitter.com/ETbsOB275e — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 6, 2025

Quarta medaglia ai Mondiali

La nostra splendida azzurra ottiene, con il secondo posto odierno, la quarta medaglia ai Mondiali: nel 2011 a Garmish ottenne il primo argento, poi

nel magico 2023 un altro argento in Super Gigante a Courchevel/Meribel dove, in combinata, ha ottenuto anche una mediaglia d'oro. L'ultimo argento in ordine cronologico, appunto, è arrivato il 6 febbraio 2025 a Saalbach.