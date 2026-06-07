MotoGP, Marc Marquez domina in Ungheria e fa 100 vittorie in carriera. Fuori Bezzecchi

Marc Marquez si conferma re al Balaton Park e conquista il GP d’Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Per il campione del mondo in carica si tratta del primo successo in stagione, il centesimo in carriera in tutte le classi.

Dopo aver vinto la Sprint Race di sabato, il pilota Ducati vince il duello con il connazionale Pedro Acosta della Ktm, che chiude al secondo posto. Alle loro spalle si prende il terzo posto senza affanni Pecco Bagnaia, mai in lotta con la coppia di testa ma continua la serie positiva dopo il podio al Mugello. La svolta della gara arriva già al primo giro con l’uscita del leader della classifica Marco Bezzecchi, l’epilogo peggiore di un weekend da dimenticare per l’Aprilia. Alla staccata di curva 1 arriva fortissimo Jorge Martin, travolgendo i piloti davanti tra questi anche il compagno di team Bezzecchi e poi Aldeguer e Raul Fernandez. Gara finita per le Aprilia, non per Di Giannantonio, che riprende dalle retrovie, chiudendo poi dodicesimo. Così si trova in testa Acosta, che prova ad allungare sulle Ducati di Marquez e Bagnaia. La rimonta del Cabroncito si fa giro dopo giro sempre più poderosa e dopo aver inanellato diversi giri veloci scappa via, quando mancano dodici giri al termine.

Una prova di forza di Marquez, che sembra essersi messo alle spalle i problemi di inizio stagione e fa filotto pieno in Ungheria. I rivali sono avvertiti, il pilota spagnolo non ha alcuna intenzione di abdicare il titolo mondiale. Lotta accesa per le posizioni ai piedi del podio. Al quarto posto la spunta Ai Ogura con l'unica Aprilia sopravvissuta. Il giapponese beffa nel finale Luca Marini, che regala alla Honda un'ottima quinta piazza. A completare la Top 10, nell'ordine si piazzano Diogo Moreira, Iker Lecuona, Jack Miller con la migliore delle Yamaha, Enea Bastianini e Brad Binder. Fuori Joan Mir, si ritira Fabio Quartararo.

Con questa vittoria Marquez approfitta del doppio "zero" di Bezzecchi e Martin per ridurre il distacco dalla vetta del Mondiale: il campione del mondo in carica si porta così a 108 punti. Il distacco dal leader Bezzecchi fermo a quota 180, adesso è di 72 lunghezze. Non fa passi in avanti anche Jorge Martin, secondo con 160 punti. Bel passo avanti anche per Acosta, che ha 48 punti di distacco da Bezzecchi.

Di Giannantonio resta terzo a -42. Weekend no per i primi tre della classifica generale. Alle loro spalle, però, adesso si intravedono le ombre minacciose di Acosta e soprattutto di Marquez. La MotoGP torna a Brno dal 19 al 21 giugno.



