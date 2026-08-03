Pelati e Ruggiero, un argento che vale più di un podio

Ci sono medaglie che raccontano un risultato e altre che certificano un percorso. L’argento conquistato da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico misto europeo appartiene alla seconda categoria, perché a Parigi l’Italia non si limita a salire sul podio: conferma di aver trovato una coppia capace di trasformare il talento in continuità. I 229.0092 punti raccolti dagli azzurri - 130.1842 negli elementi e 98.8250 nell’impressione artistica - li lasciano a un soffio dal titolo continentale, appena 0.6691 punti dietro ai britannici Thorpe e Tomblin. Più lontani gli atleti neutrali della Russia, Rumiantseva e Trofimov, terzi con 215.9201. È il secondo podio della rassegna dopo quello conquistato nel duo libero e rappresenta un altro tassello di una crescita ormai evidente. Dal bronzo europeo di Funchal a quello mondiale di Singapore 2025, fino all’argento di Parigi, la traiettoria è quella di una coppia che ha trovato identità e linguaggio. Lo dimostra ‘Guarda! È amore’, la coreografia firmata da Simona Ricotta, già premiata nella Super Final di World Cup di Toronto. La vicinanza all’oro alimenta, però, un pizzico di rammarico. «Distiamo dall’oro solo sei decimi e quindi ci sta un po’ di rodimento», ammette con un sorriso Lucrezia, che però allarga subito lo sguardo: «La coppia sta crescendo gara dopo gara e possiamo essere super soddisfatti». La stessa sensazione emerge dalle parole di Pelati: «In acqua ci sentivamo veramente bene, si sentiva la complicità. Dall’inizio dell’anno a oggi abbiamo migliorato tantissimo l’impressione artistica». Dietro l’intesa in vasca c’è anche un equilibrio costruito fuori dall’acqua. «Prima ero con Linda Cerruti nel femminile e con Giorgio Minisini nel misto: ero la cucciola. Oggi mi ritrovo a essere la grande, quasi la mamma per Filippo. La sfida è adattare me stessa ai cambiamenti», racconta Ruggiero. Mutamenti di scenari in cui, oltre le medaglie, si pensa al ricambio generazionale. In quest’ottica, il futuro è già realtà.