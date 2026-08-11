Splendida Battocletti, è d’oro nei 5000 metri agli Europei di atletica. Bronzo per Majori

Nadia Battocletti si conferma regina agli Europei di atletica e conquista la medaglia d’oro nei 5000 metri. All’Alexander Stadium di Birmingham. La campionessa trentina bissa il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024, al termine di una gara dominata senza problemi controllando le avversarie sino agli ultimi 250 metri, per poi piazzare il suo irresistibile spunto finale che l’ha portata a chiudere nel tempo di 15′37″84 davanti alla spagnola Marta Garcia seconda in 15′39″98, con al terzo posto l’altra azzurra Micol Majori in 15′40″65 per un bronzo tanto inaspettato quanto esaltante.

Ritmo blando dopo il primo chilometro (a 3′20′') con la kosovara Bakraci che ha provato a portarsi in testa staccando il gruppo. Al terzo chilometro (sempre a 3′18′') spunto delle spagnole Garcia e Forero che provano lo strappo. Battocletti allora risponde e si allarga per andare a prendersi anche lei la testa. Battocletti decide di allungare e il gruppo diventa una fila indiana, con Nadia in testa. Poi però l’azzurra “frena” inspiegabilmente e Koster la riaggancia. Tre giri al termine e adesso la gara deve per forza accendersi. Gruppo che ancora non si sgrana ma Battocletti controlla Koster che adesso le sta davanti. Poi Nutall e Healy. Ci prova anche Garcia all’esterno ma Koster tiene la testa. Ai 250 Battocletti rompe gli indugi, andando a prendersi un oro strameritato.

L’atleta trentina, classe 2000, è da tempo una delle protagoniste assolute del mezzofondo europeo e mondiale. I 5000 e i 10000 metri sono la sua misura ideale, lo spazio dove riesce a esprimere lucidità, tattica e continuità. Tokyo 2020 è la sua prima Olimpiade. Arriva settima nei 5000 metri, firmando il record italiano under 23. Ma il percorso di crescita prosegue. A Roma 2024, durante gli Europei, vince l’oro nei 5000 e nei 10000, sotto lo sguardo attento del Presidente Mattarella. È la conferma di una maturazione ormai raggiunta. Nell’estate del 2024, Nadia Battocletti si presenta alle Olimpiadi di Parigi come una delle atlete più attese del mezzofondo mondiale. Dopo un quarto posto nei 5000 metri, inizialmente premiato con un bronzo poi revocato, la sua rivincita arriva nei 10000 metri. In una gara serrata fino all’ultimo giro, chiude al secondo posto, dietro la keniana Beatrice Chebet, stabilendo il nuovo record nazionale: 30′43″35. L’argento olimpico rappresenta un punto di svolta, non solo sportivo. È il riconoscimento di uno status inappuntabile. A soli 25 anni, Nadia Battocletti è già l’atleta italiana più veloce di sempre dai 3000 ai 10000 metri.