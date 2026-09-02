Via da Livigno all’“Icon”. Il triathlon più estremo

Ci sono gare che iniziano con uno sparo di partenza. E poi c’è Icon il triathlon estremo che si disputa tra pochi giorni a Livigno. Perché Icon Xtreme non comincia sulla riva del Lago del Gallo alle cinque del mattino. Comincia molto prima. Nel momento in cui un atleta decide di esserci, nei mesi di preparazione che seguono, nelle sveglie all’alba, nelle lunghe pedalate, nei chilometri di corsa e in tutto ciò che accade lontano dagli occhi del pubblico. Nuotare, pedalare e correre, tutto declinato all’ennesima potenza. Dopo la frazione a nuoto nel Lago di Livigno, gli atleti attraversano i passi della Forcola, del Bernina e del Forno, affrontano i leggendari 48 tornanti del Passo dello Stelvio e rientrano attraverso il Passo del Foscagno: 195 chilometri e oltre 5000 metri di dislivello sulle strade che hanno fatto la storia del ciclismo. A chiudere, la maratona che da Trepalle sale fino ai 3000 metri di Carosello 3000, l’arrivo più alto dell’intero XTRI World Tour. In tutto 3,8 chilometri di nuoto, 195 di bici e 42,2 di corsa: la geografia di Livigno che diventa, tratto dopo tratto, il tracciato della gara. Venerdì 4 settembre, sulle rive del Lago del Gallo, saranno oltre 250 gli atleti provenienti da 40 Paesi pronti a prendere parte alla decima edizione. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha costruito una comunità internazionale e trovato a Livigno il luogo capace di rappresentarne perfettamente l’identità. Situata a 1.816 metri di altitudine, Livigno offre condizioni particolarmente adatte agli sport di endurance e alla preparazione in quota. Un elemento che negli anni ha contribuito a renderla una destinazione di riferimento per atleti professionisti e amatori, che scelgono la località per allenarsi sfruttando altitudine, percorsi e infrastrutture dedicate allo sport. Una vocazione confermata anche durante l’estate 2026, che ha visto Livigno ospitare numerosi training camp dedicati al triathlon, con atleti e gruppi arrivati in quota per preparare i propri appuntamenti sportivi immersi nello stesso territorio che, a settembre, diventa teatro di ICON.