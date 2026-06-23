Amazon finanzia Guadagnino ma poi lo scarica

Amazon MGM Studios, che ha prodotto l'ultimo film di Luca Guadagnino sul fondatore di OpenAI, Sam Altman interpretato da Andrew Garfield, ha abbandonato l'idea di distribuirlo perché, pur nutrendo "il massimo rispetto e ammirazione per Luca Guadagnino, riteniamo che Artificial possa trovare una collocazione migliore se distribuito da un altro studio e stiamo lavorando per trovargli una nuova casa". Che cosa è successo? Le prime proiezioni, con test in quattro grandi mercati, sono state accolte con favore ma qui la questione non sembra proprio essere artistica. Tutto coincide con l'investimento strategico pluriennale di 50 miliardi di dollari proprio in OpenAI annunciato solo un paio di mesi fa dal grande capo di Amazon, Jeff Bezos. Probabilmente avrà contribuito il fatto che Sam Altman, invitato da Bezos al suo matrimonio esclusivo a Venezia, sarebbe descritto come un mitomane compulsivo mentre Elon Musk, interpretato da Ike Barinholtz, risulterebbe un tipo alquanto sgradevole.

A questo punto, Luca Guadagnino che è anche coproduttore del film, si trova veramente senza una casa... di distribuzione. Una vicenda che rivela anche come alcune aziende, OpenaAI in primis, siano estremamente ramificate tanto che altre distribuzioni importanti, ad esempio A24 sostenuta da Thrive Capital di Josh Kushner tra i maggiori investitori di OpenAI, abbiano declinato l'interesse verso il film di Guadagnino. Il New York Times è l'unico che ha dato conto di come la decisione abbia colto molto di sorpresa il regista dopo che Amazon ha sborsato circa 40 milioni di dollari per il film. Curiosamente l'articolo del colosso dell'informazione si chiude con l'avvertenza per il lettore che il New York Times ha citato in giudizio proprio OpenAI per violazione del copyright. Non se ne esce dai conflitti di interesse.

Ma, forse, tutti i mali non

vengono per nuocere. La piattaforma Mubi è ora la più quotata per distribuire il film. E questo potrebbe anche voler dire che Artificial si vedrà alla Mostra del Cinema di Venezia dove Guadagnino è, a proposito, di casa.