Gli impianti fotovoltaici e l’illuminazione a basso consumo sono tasselli di un disegno più ampio, il Transition Plan 2026 presentato a giugno da Leonardo, sotto la guida dell’ad Lorenzo Mariani, e che integra gli obiettivi climatici e ambientali nel Piano Industriale. L’idea di fondo è che usare meglio energia e risorse non sia solo un impegno green ma anche una leva di competitività per il gruppo. Il piano non è quindi un documento separato dalla strategia industriale, ma ne fa parte: gli obiettivi ambientali vengono fissati insieme a quelli di crescita con risorse dedicate.

Il piano individua alcune direttrici principali: l’efficienza energetica, la gestione delle risorse naturali, l’economia circolare e lo sviluppo delle competenze, con la trasformazione digitale come fattore abilitante comune a tutte. A sostenerlo ci sono circa 1,2 miliardi di euro di investimenti previsti nel Piano Industriale 2026-2030 e direttamente collegati agli obiettivi della transizione climatica.

I risultati raccolti finora indicano un progressivo disaccoppiamento tra crescita del business e impatto ambientale. Rispetto al 2020, a fronte di ricavi aumentati del 41%, Leonardo ha ridotto del 44% le emissioni dirette e quelle legate all’energia acquistata. Rispetto al 2019, i prelievi idrici sono scesi del 23% e i rifiuti prodotti del 22%. In altre parole, il gruppo è cresciuto riducendo nello stesso tempo il proprio peso sull’ambiente, che è esattamente l’obiettivo del principio di decoupling a cui il piano si richiama. I 43 megawatt di fotovoltaico distribuiti su 20 siti italiani e la sostituzione dell’illuminazione con 125mila apparecchi a Led sono le applicazioni più concrete di questo indirizzo.

Accanto agli impianti c’è il capitolo delle persone, perché la transizione richiede anche competenze nuove: nell’ultimo anno oltre 37mila dipendenti hanno seguito programmi di formazione sulla sostenibilità. Il piano dedica inoltre attenzione alla gestione dei rischi climatici lungo la catena di fornitura e all’approvvigionamento delle materie prime critiche, due temi sempre più rilevanti per la resilienza industriale e la sicurezza operativa di un gruppo che lavora su programmi di lungo periodo.