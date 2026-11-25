Venti siti trasformati in centrali solari: così Leonardo produrrà in casa oltre un decimo dell’energia usata in Italia. Il gruppo dell’Aerospazio e Difesa ha portato quasi a termine il programma di autoproduzione da fonti rinnovabili, che coinvolge 20 siti distribuiti sul territorio nazionale per una potenza complessiva di circa 43 Megawatt, una delle realizzazioni fotovoltaiche più consistenti in ambito industriale nel Paese. Il 64% della potenza è già in esercizio, il resto entrerà in funzione con impianti completati entro la fine dell’anno. A regime, gli impianti copriranno oltre il 10% dei consumi energetici annui di Leonardo in Italia, circa 55 Gigawattora, evitando l’emissione di circa 13mila tonnellate di anidride carbonica l’anno.

L’intervento più grande è quello di Nola, in provincia di Napoli, dove è stato realizzato un impianto da 9,8 Megawatt, tra i più estesi in Italia in un sito industriale. Oltre 24mila pannelli occupano una superficie lorda di circa 80mila metri quadrati, l’equivalente di più di dieci campi da calcio, e coprono circa il 24% del fabbisogno energetico dello stabilimento, una quantità di energia pari ai consumi annui di oltre 4mila famiglie.

Il progetto è stato realizzato da Leonardo Global Solutions in collaborazione con primari operatori del settore energetico e, pur concentrandosi sull’Italia, ha già un seguito in altre geografie del gruppo, tra cui Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. La logica è quella del cosiddetto decoupling, cioè separare la crescita industriale dall’aumento dei consumi e degli impatti ambientali: i nuovi impianti serviranno anche ad assorbire l’incremento della domanda di energia atteso nei prossimi anni con lo sviluppo previsto dal nuovo Piano Industriale.

Per il presidente Francesco Macrì la partita non è solo ambientale. Produrre in proprio energia rinnovabile, spiega, permette al gruppo di «rafforzare la propria autonomia energetica» e di «contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti», oltre che di migliorare l’efficienza dei consumi. È un approccio, aggiunge, che «coniuga competitività industriale e sostenibilità», perché riduce l’esposizione alla volatilità dei mercati energetici e accompagna la crescita dell’azienda verso un modello «sempre più efficiente e responsabile».

All’energia prodotta in casa si somma quella risparmiata. Si è concluso infatti il programma «Illuminazione LED Full Potential», con l’installazione di circa 125mila corpi illuminanti a Led ad alta efficienza negli stabilimenti, per un investimento complessivo di circa 31 milioni di euro. Il risparmio stimato è pari al 7% dei consumi italiani del gruppo, con una riduzione di circa 10mila tonnellate di anidride carbonica l’anno e un miglioramento della qualità della luce negli ambienti di lavoro.

A regime, sommando i due interventi, il taglio delle emissioni supera le 20mila tonnellate annue. Il lavoro non si ferma ai cancelli degli stabilimenti: il percorso su autoproduzione ed efficienza si estende anche alla filiera, con iniziative di formazione e supporto ai fornitori, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione validati dalla Science Based Targets initiative.