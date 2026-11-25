Una parte significativa dell’impronta climatica di Leonardo è legata anche alle attività lungo la sua catena di fornitura. La filiera del gruppo conta circa 11mila aziende, dai grandi nomi dell’Aerospazio e Difesa alle piccole e medie imprese, e pesa in modo determinante sui conti: gli acquisti valgono circa il 65% dei ricavi e la supply chain contribuisce per circa il 51% all’impronta complessiva di anidride carbonica del gruppo.

Per intervenire su questa quota Leonardo ha scelto di non limitarsi a chiedere ai fornitori requisiti Esg, ma di costruire con loro un percorso comune. Le aziende vengono accompagnate nella misurazione delle emissioni, nella definizione di obiettivi climatici e nella preparazione di piani di efficienza energetica e decarbonizzazione, mentre alle Pmi sono messi a disposizione programmi di formazione, strumenti operativi e incentivi al miglioramento. L’obiettivo dichiarato è rendere l’intera catena più efficiente e meno impattante, rafforzandone al tempo stesso competitività e resilienza. Per molte piccole imprese, che non hanno al proprio interno le competenze per calcolare le emissioni o impostare un piano di riduzione, il sostegno del committente principale può fare la differenza.

Il quadro di riferimento sono gli obiettivi approvati dalla Science Based Targets initiative, l’organismo che certifica i target di riduzione delle emissioni, coerenti con le indicazioni della scienza. Entro il 2028 Leonardo punta a far sì che i fornitori responsabili del 58% delle emissioni della filiera adottino a loro volta obiettivi di questo tipo.

Un capitolo specifico riguarda l’energia. Grazie a una convenzione con un primario operatore del settore, i fornitori possono accedere a una diagnosi energetica che analizza i consumi, individua gli interventi di efficientamento possibili e definisce un percorso di riduzione delle emissioni. È lo stesso approccio che il gruppo sta applicando nei propri stabilimenti. I primi numeri: i programmi legati ai Science Based Targets hanno coinvolto 600 fornitori chiave, oltre 300 aziende sono state formate sui temi della sostenibilità e della transizione climatica e più di 100 siti produttivi dei fornitori sono stati valutati rispetto ai rischi legati al cambiamento climatico.