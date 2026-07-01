Anteprime, sequel e fiction. Riecco Italian Global Series

Da Can Yaman in versione agente segreto a Serena Rossi nei panni di Olga Cuoghi Panini, matriarca della famiglia dell'impero delle figurine ai Manetti Bros con l'ultima fatica intitolata L'ombra. Sono solo alcune delle importanti fiction che saranno presentate in anteprima (e che vedremo nella prossima stagione televisiva) all'Italian Global Series, il festival dedicato interamente alle serie tv alla sua seconda edizione. In partenza venerdì fino all'11 luglio a Rimini e Riccione, è diretto da Marco Spagnoli e la madrina è Matilde Gioli. Ideato e organizzato dall'Apa (associazione produttori Audiovisivi) in collaborazione con Cinecittà e supportato dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i nostri prodotti e anche quelli internazionali. Tra showcase, proiezioni, incontri, concorso (21 titoli in gara) e premiazioni, sulla riviera romagnola passeranno tanti attori, autori, registi, produttori. Tra i tanti appuntamenti, eccone alcuni.

Oltre a Il labirinto delle farfalle (che andrà in onda su Canale 5) dove Yaman, svestiti i panni di Sandokan, si cimenta in un genere diverso dalle soap, Mediaset svela anche Viola come il mare 3 con Francesca Chillemi, che sarà presente a Rimini, ed Erica - un detective per caso, con Vanessa Incontrada.

La Rai, oltre al biopic La famiglia Panini e L'ombra dei Manetti Bros (con Luigi Lo Cascio e ancora Serena Rossi), darà anticipazioni di Una finestra vista lago e dei sequel di Vincenzo Malinconico e Libera.

Tra le chicche Supermarket, la serie tv irriverente e spregiudicata che Il terzo segreto di satira ha realizzato per Prime Video. Attesa anche per l'anteprima de La casa della prateria che debutterà su Netflix il 9 luglio.

Tra le fiction in concorso, per la Rai ci sono One of us con protagonista un ragazzo autistico e, nel cast, Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, la commedia romantica Una piccola formalità con protagonisti Pilar Fogliati, Alessio Boni e Lorenzo Richelmy e la terza stagione di I casi di Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci.

Tra le serie straniere, si sfidano titoli di peso come Falling: la nuova scommessa di Jack Thorne, lo sceneggiatore del lavoro più discusso dell'ultimo anno e Adolescence con una storia d'amore tra una suora e di un prete.

Tra gli eventi, i festeggiamenti di ricorrenze importanti: i 30 anni di Un posto al sole, i 50 anni di Gesù di Nazareth (con un incontro con Robert Powell, protagonista dell'opera di Franco Zeffirelli), i 90 anni di Lino Banfi (li compie il 9

luglio), i 60 anni di Star Trek: sarà proiettato il primo episodio dell'attesa quarta stagione Strange New Worlds in uscita su Paramount+ il 23 luglio e ci saranno vari incontri con protagonisti nuovi e vecchi della saga.