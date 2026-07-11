Anthony Hopkins, non solo set: pubblica un disco di "classica"

Sir Anthony Hopkins (88 anni) pubblica suo primo album da compositore: Life Is a Dream, disponibile dal 21 agosto in digitale e dal 28 agosto in cd e vinile per l'etichetta Decca Classics. Eseguito dalla Philharmonia Orchestra sotto la direzione del maestro Gustavo Dudamel, vincitore di un Grammy Award, l'album propone nuove registrazioni di composizioni originali ispirate alla famiglia di Hopkins, al Galles e alle esperienze che hanno segnato la sua vita. "La musica è stata la mia prima passione, il mio primo desiderio", commenta Anthony Hopkins. "Compongo musica da tutta la vita. Alcuni di questi brani mi accompagnano da decenni e continuo a tornarci, ancora oggi". Conosciuto in tutto il mondo come uno degli attori più acclamati della sua generazione, Hopkins ha coltivato parallelamente, fin dall'infanzia, una profonda vocazione per la composizione. Molto prima che la recitazione diventasse la sua professione, la musica è stata la sua prima passione.

Nato a Port Talbot, in Galles, iniziò a suonare il pianoforte all'età di quattro anni e, pochi anni dopo, già interpretava Beethoven e Chopin.

A soli sei anni cominciò a improvvisare al pianoforte e, da adolescente, negli anni Cinquanta, compose le musiche per spettacoli teatrali della sua comunità locale. Il nuovo progetto discografico raccoglie composizioni nate in diverse fasi della vita di Hopkins, rivelando un autore la cui musica condivide la stessa profondità emotiva e la stessa capacità narrativa che hanno reso indimenticabili le sue interpretazioni sul grande schermo.

Life Is a Dream si presenta come un'intima autobiografia musicale, plasmata dagli affetti, dall'immaginazione e dalle proprie radici. Diversi brani traggono ispirazione direttamente dalla sua infanzia in Galles e dai paesaggi che hanno segnato i suoi primi anni di vita, mentre altri rendono omaggio alle persone e alle esperienze che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

"La mia intera vita è un sogno - dichiara l'attore de Il silenzio degli innocenti - firmare con Decca è l'onore di una vita. È stato un autentico privilegio collaborare con la straordinaria Philharmonia Orchestra e con gli eccezionali solisti, il violoncellista Gregorio Nieto e il pianista classico Sergio Tiempo.

La mia più profonda gratitudine e il mio più sincero rispetto - afferma - vanno al Maestro Gustavo Dudamel, la cui arte rappresenta una parte essenziale di questo viaggio musicale. Con l'elegante precisione della sua bacchetta ha trasformato ogni nota, conferendole un significato profondo e indelebile e dando vita a un paesaggio sonoro che invita l'ascoltatore a provare emozioni". RS