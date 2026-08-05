​Monte-Carlo Summer Festival 2026: un’estate tra le stelle della musica

Il Principato di Monaco ha acceso le sue notti più brillanti con l’edizione 2026 del Monte-Carlo Summer Festival, lo straordinario e imperdibile appuntamento della stagione estiva monegasca nato nel 2006 e guidato sapientemente sotto la direzione artistica di Alfonso Ciulla per il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Dal 3 luglio al 15 agosto 2026, con il suggestivo claim «LIVE THE MUSIC, FEEL THE VIBE», la manifestazione trasformerà due dei palcoscenici più iconici al mondo — la spettacolare Salle des Étoiles presso lo Sporting Monte-Carlo e la raffinata Opéra Garnier — nel cuore della musica internazionale, intrecciando sonorità groove, soul, pop e chanson française. Ad inaugurare ufficialmente la rassegna il 3 luglio sul prestigioso palco dell’Opéra Garnier è stato il polistrumentista dalla voce ipnotica Sébastien Tellier, che ha fuso realtà e immaginazione nel suo universo surreale presentandolo insieme al suo settimo album. Il 7 luglio la scena è passata alla Salle des Étoiles per accogliere l’incredibile talento eclettico e innovativo di Jon Batiste, cantante, autore, compositore, vincitore di ben otto Grammy Award e di un Premio Oscar. A seguire, l’8 luglio, la star mondiale di caratura internazionale Jason Derulo, artista pluripremiato disco di platino e tra le voci più iconiche e riconoscibili del pop e dell’R&B contemporaneo, ha fatto esplodere di energia la Salle des Étoiles con il suo pop sensuale e travolgente. L’11 luglio è tornato l’atteso e tradizionale appuntamento di beneficenza a favore dell’associazione Fight Aids Monaco, che ha visto protagonista la formazione God Save the Queen guidata dalla straordinaria ed unica voce di Pablo Padín per quello che è riconosciuto come il più autentico tributo mai dedicato alla leggendaria band britannica dei Queen. Il 18 luglio ha segnato un altro picco di prestigio con l’attesissima serata di gala della Croce Rossa monegasca, durante la quale è stata presentata in anteprima assoluta la produzione originale dello Sporting Monte-Carlo intitolata «SOUL! (where legends come back) An Exclusive Show», un travolgente viaggio musicale nella cultura afroamericana dal passato fino ai giorni nostri. Il 21 luglio le atmosfere si sono fatte intense e ricercate con la band rock femminile londinese The Last Dinner Party, rivelazione della scena britannica dal caratteristico suono barocco, che ha presentato il secondo album «From the Pyre», un concept all’interno di un contesto mitologico in cui ogni personaggio possiede la propria canzone. Il 22 luglio il palcoscenico della Salle des Étoiles ha invece accolto il fenomeno globale del pop urbano francofono Aya Nakamura, che dopo aver riempito lo Stade de France ha portato dal vivo la sua straordinaria carica energetica con i brani del nuovo album «Destinée». Il 23 luglio ha fatto tappa a Monaco il celebre cantante e chitarrista colombiano Juanes, incoronato di recente da Billboard come «Miglior artista latin rock/pop del XXI secolo», che ha fatto ballare il pubblico monegasco nell’ambito della sua tournée mondiale 2026. Il 26 luglio il leggendario cantante, compositore e pianista John Legend, artista pluripremiato disco di platino con undici album al suo attivo ed oltre vent’anni di gloriosa carriera, ha regalato al pubblico la sua performance intima ed emozionante intitolata «An Evening with John Legend: A Night of Songs and Stories», dove la grande musica si fonde ai racconti personali. Il 29 e 30 luglio, e poi dal 2 al 9 agosto per un totale di dieci repliche successive all’anteprima del Gala, torna in scena «SOUL! (where legends come back) An Exclusive Show», lo spettacolo capace di far rivivere le sonorità esplosive e lo stile rivoluzionario dei pionieri assoluti del rock’n’roll Chuck Berry e Little Richard. Il 31 luglio, nella splendida cornice dell’Opéra Garnier, la raffinata Vanessa Paradis ha incantato gli spettatori con la sua musica sospesa tra etereo e impetuoso, presentando il suo nuovo album intriso di allegria pop e soul anni Settanta, co-firmato da due giganti della musica come Étienne Daho e Jean-Louis Piérot. Il 1° agosto la cantautrice americana LP (Laura Pergolizzi), diventata una celebrità mondiale grazie alla mega-hit «Lost on You» che ha conquistato le vette delle classifiche in 18 paesi, ha invitato il pubblico della Salle des Étoiles ad esplorare i suoi inni all’amore e alla ricerca interiore. L’11 agosto sarà la volta di Lisa Stansfield, volto simbolo della soul britannica contemporanea, che con oltre trent’anni di carriera, 20 milioni di album venduti e molteplici nomination ai Grammy Awards porterà a Monaco la sua voce vellutata e la sua eleganza scenica. Il gran finale del Monte-Carlo Summer Festival si terrà il 15 agosto con l’attesissimo concerto di Laura Pausini, icona indiscussa del pop italiano nel mondo, che con la sua voce d’oro e il suo straordinario carisma tornerà ad illuminare la Salle des Étoiles. Ad arricchire ulteriormente ogni singola serata di concerto alla Salle des Étoiles è la travolgente esibizione di apertura curata dalle Ultramarine Girls Band, formazione tutta al femminile dall’energia contagiosa già distintasi nell’edizione 2025, il cui vastissimo repertorio conta oltre 150 brani dedicati ai grandi del pop, rock e pop latino tra cui Madonna, Jennifer Lopez ed ABBA.

Il Monte-Carlo Summer Festival incarna appieno lo spirito e l’eccellenza del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM). Il Gruppo SBM offre agli ospiti il meglio del gioco nei suoi casinò ed un’esperienza di standing elevato nei celebri hotels e nelle Diamond Suites, senza dimenticare la buona tavola; si va dai ristoranti stellati ai concept internazionali, dando spazio anche alle specialità a chilometro zero. ​Guidato da una costante etica di responsabilità sociale e tutela del territorio, il Gruppo SBM prosegue dal 2007 la propria politica di transizione energetica, gestione sostenibile delle risorse e salvaguardia delle filiere alimentari. Come principale datore di lavoro privato del Principato di Monaco, il Gruppo ha recentemente lanciato la quarta edizione del proprio Codice Etico, riaffermando l’integrità, il rispetto dell’ambiente e la responsabilità sociale quali valori chiave fondamentali per ogni sua attività.