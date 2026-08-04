The Voice Senior, Bertè lascia e arriva Fiorella Mannoia

Con la nuova stagione televisiva alle porte, The Voice Senior si prepara a rinnovare la propria giuria. La principale novità riguarda una delle poltrone rosse del talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici, secondo quanto emerso, Fiorella Mannoia prenderà il posto di Loredana Bertè, mentre il resto del cast dovrebbe rimanere invariato. Dietro l’assenza della rocker non ci sarebbe una rottura con il programma, ma la volontà di dedicarsi ai nuovi progetti musicali, con uno sguardo rivolto anche al Festival di Sanremo 2027.

Il “cambio di poltrona”

La nuova edizione di The Voice Senior vedrà dunque un importante cambio tra i giudici-coach. Al fianco di Antonella Clerici dovrebbe arrivare Fiorella Mannoia, pronta a occupare la poltrona lasciata libera da Loredana Bertè. Secondo le indiscrezioni, non dovrebbero invece esserci cambiamenti per gli altri protagonisti del programma. Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt sarebbero infatti confermati anche per la prossima stagione del talent dedicato agli over 60. La notizia dell’ingresso della Mannoia è stata anticipata dal sito Affari Italiani e successivamente confermata da ulteriori indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos.

Perché Loredana Bertè lascia il programma

Dietro l’uscita di Loredana Bertè dalla giuria non ci sarebbero tensioni con la trasmissione, bensì una scelta legata ai numerosi impegni artistici della cantante. La rocker è infatti al lavoro sul suo nuovo progetto discografico e starebbe preparando uno o più brani da sottoporre al nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, nella speranza di conquistare un posto tra i Big dell’edizione 2027. L’obiettivo sarebbe quindi quello di concentrarsi completamente sul nuovo album e sulla preparazione del materiale musicale con cui candidarsi alla prossima edizione della kermesse.

Il possibile ritorno a The Voice

L’addio di Loredana Bertè a The Voice Senior potrebbe però essere soltanto temporaneo. La cantante tornerà infatti già a settembre al fianco di Antonella Clerici per Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit. Inoltre, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, potrebbe rientrare nella famiglia di The Voice già dalla prossima primavera prendendo parte all’edizione Kids. Alcune ricostruzioni ipotizzano inoltre una sua presenza anche nei successivi spin-off del format, confermando come il rapporto con il talent di Rai1 resti tutt’altro che concluso.

Fiorella Mannoia: la nuova sfida televisiva

Per Fiorella Mannoia l’approdo a The Voice Senior rappresenterebbe una nuova esperienza televisiva dopo un periodo particolarmente intenso dal punto di vista artistico. La cantante è reduce dal tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime salve”, dedicato alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, e negli ultimi anni ha affiancato all’attività musicale anche numerosi impegni televisivi. Tra questi figurano la conduzione delle serate dedicate all’associazione Una Nessuna Centomila, iniziativa alla quale partecipa attivamente da tempo, oltre ad altre esperienze come volto di programmi Rai e Mediaset. Con The Voice Senior entrerebbe così a far parte del gruppo guidato da Antonella Clerici, una delle figure di riferimento dell’intrattenimento di Rai1.

Sanremo 2027 inizia già a prendere forma

Anche se mancano ancora diversi mesi al Festival, la macchina organizzativa di Sanremo 2027 sembra già essersi messa in moto. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe approfittando della pausa estiva per incontrare artisti, partecipare a eventi musicali e avviare i primi contatti in vista della composizione del cast della prossima edizione. Tra i nomi che, secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, sarebbero particolarmente apprezzati dal nuovo direttore artistico figurano Salmo, Mahmood, Elodie, Blanco, Emma, Achille Lauro, Tananai, Madame e Alfa. Tra le suggestioni circolate ci sarebbero anche artisti internazionali come Bruno Mars, oltre ai desideri di vedere sul palco Vasco Rossi e Ultimo. In questo scenario si inserirebbe anche Loredana Bertè, intenzionata a presentare il nuovo materiale discografico con l’obiettivo di conquistare un posto nella gara del Festival 2027.