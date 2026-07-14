"Antifaschistische aktion" sfregia la targa ai giardini Sergio Ramelli

La targa con cui Milano ha dedicato i giardini tra via Pinturicchio e via Bronzino alla memoria di Sergio Ramelli, è stata imbrattata la scritta rossa "161". Chiara Valcepina e Francesco Rocca, consiglieri regionale e comunale di FdI, hanno segnalato l'accaduto agli assessori e al settore del Comune competenti, chiedendo la pulizia della targa e il suo completo ripristino. "Colpire ancora una volta un luogo dedicato a Sergio Ramelli significa oltraggiarne la memoria e calpestare il valore di una targa che dovrebbe rappresentare per tutta Milano un richiamo alla pacificazione e al rifiuto della violenza politica denunciano - Non siamo davanti a una scritta casuale: il codice 161 corrisponde alle lettere A-F-A e viene utilizzato per richiamare la sigla Antifaschistische Aktion". La scritta assume dunque un significato ancora più grave, proprio perché apposta sulla targa per una vittima dell'odio politico. "È inaccettabile che la memoria di un ragazzo assassinato per le proprie idee, continui a essere oggetto di vandalismi e provocazioni ideologiche. Milano deve custodire i luoghi della memoria e reagire contro chi cerca ancora oggi di alimentare contrapposizioni e odio attraverso simili gesti".

Valcepina e Rocca chiedono che la vernice venga rimossa nel più breve tempo possibile, prestando particolare attenzione al materiale della targa. "Seguiremo la vicenda fino al completo ripristino e chiediamo che siano verificate immagini utili delle telecamere della zona e che il Comune valuti soluzioni per proteggere meglio la targa da futuri danneggiamenti".