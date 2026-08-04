Il Passante chiude per manutenzione

È scattata ieri la chiusura estiva per il Passante ferroviario. In pratica fino al 30 agosto tra Milano Rogoredo e Milano Certosa e Bovisa, i treni non circoleranno. Il motivo, come spiega Rfi, consentire lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni.

Sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo e Milano Porta Vittoria. L’interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Treviglio-Milano-Varese, S6 Novara-Milano-Pioltello, S13 Garbagnate-Milano-Pavia.

Il servizio delle linee sarà rimodulato in modo da garantire tutti i collegamenti. Ai passeggeri che viaggiano lungo il passante saranno indicati itinerari alternativi in treno o sulle linee metropolitane e su alcune linee tram, bus e filobus, lungo percorsi definiti che saranno accessibili senza costi aggiuntivi. Ciò sarà possibile grazie a un «dialogo» tecnologico tra i sistemi di Trenord e Atm: i viaggiatori potranno spostarsi con i biglietti e abbonamenti (fisici e digitali) acquistati per il treno, che consentiranno l’accesso alle linee metropolitane e ai mezzi di superficie.

In particolare, sarà consentito l’accesso in ingresso e in uscita alle stazioni metropolitane di Affori FN M3, Cadorna M1 e M2, Dateo M4, Domodossola M5, Forlanini M4, Garibaldi M2 e M5, Lambrate M2, Lodi TIBB M3, P.ta Venezia M1, Repubblica M3, Rho M1, Rogoredo M3, Romolo M2, S. Cristoforo M4, Sesto 1° maggio FS M1. Sarà inoltre possibile viaggiare sulla linea filoviaria 93 (intero percorso), la linea tranviaria 2 nella tratta tra Farini/Ferrari e Farini/Stelvio, la linea 92 nella tratta Farini-via Varè e la linea bus 95 nella tratta Rogoredo M3-Corvetto.