Apre sulla sponda della Laguna con l'esclusivo DNA del Portoghese

IWC Schaffhausen, dopo Milano, Firenze e Roma, apre una nuova boutique a Venezia, situata nel luogo più riconosciuto della città, ossia Piazza San Marco. Al civico 54, infatti, la nota insegna della Casa s'impone alla vista ed invita a visitarne l'universo, definitosi nel laborioso comune di Sciaffusa, nel lontano 1868. Ancor più lontane, sono le radici di Salvadori, partner di IWC, in quest'avventura, realtà avviata nel 1857 e, nel tempo, diversificatasi nel settore gioielliero, grazie alla competenza ed al coraggio imprenditoriale di Gabriele Pendini e della moglie Carla, la cui eredità gestionale è stata oggi raccolta dalle figlie Marzia (Direttrice Creativa) e Monica (Direttrice Commerciale). Il design degli interni del flagship si sviluppa attraverso una sofisticata palette tono su tono, dominata dal bianco e nero, arricchita da accenti di colore e texture preziose. Per un'esperienza ancora più inclusiva, la boutique dispone di una lounge dedicata al primo piano, pensata per presentazioni riservate, appuntamenti privati e consulenze personalizzate, offrendo una vista unica sulla Piazza. L'inaugurazione di questo importante riferimento per gli appassionati è avvenuta lo scorso 25 giugno, alla presenza della CMO di IWC, Franziska Gsell, della sciatrice e Brand Ambassador Marta Bassino (nel suo palmarès, due titoli iridati e la Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021), e delle succitate rappresentanti della famiglia Pendini. Per celebrare l'evento, la Casa di Sciaffusa ha presentato un'edizione personalizzata del Portugieser Chronograph, animato dal calibro di manifattura 69355, in cui la caratteristica affissione crono verticale è ospitata da un quadrante verde laguna ed il cinturino è realizzato dalla famosa Maison Jean Rousseau, in alligatore blu con inserti verdi.

E, poi, presenti in boutique, saranno i protagonisti 2026 di IWC, quali la collezione Pilot's Watch celebrativa del suo 90° anniversario e la capsule collection dedicata a Le Petit Prince, in omaggio al ventennale della collaborazione con la Fondation Antoine de Saint Exupéry.