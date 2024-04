Arriva il furbo "Barbie", ma meglio ridere con Totò e Peppino

Appuntamento con il fantasy su Netflix, con Rebel Moon - Parte 2: la sfregiatrice, diretto da Zack Snyder, che riprende le vicende di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, costretti a difendere il Veld dal Regno. Se amate l'azione, su Prime Video è disponibile The Beekeeper, con un convincente Jason Statham in cerca di vendetta. Domani, sempre su Prime, arriva il thriller Il fornaio, con Ron Perlman che deve proteggere la nipote dai gangster. Appuntamento, sempre domani, su Sky Cinema, con il «fenomeno» Barbie, l'intelligente operazione di marketing spacciata per manifesto femminista che ha sbancato i botteghini.

Passando ai canali non a pagamento, oggi sono diversi i film da segnalare. A partire, da questa mattina, alle 10,25 su Rai Movie, dove Brigitte Bardot e Claudia Cardinale sono Le pistolere. Su Rai Storia, alle 15, Roberto Rossellini dirige Ingrid Bergman in Europa '51, dove veste i panni di una madre il cui figlio di 12 anni muore dopo un tentativo di suicidio. Su Rai Movie, alle 17,40 è sempre un piacere rivedere un classico come Pane, amore e..., con De Sica e la Loren, terzo capitolo, girato a colori, della famosa tetralogia. Stasera, per i bimbi è Madagascar (Italia 1, ore 21,20), mentre su Rete 4, alle 21,25, prosegue la saga guareschiana con Don Camillo e l'onorevole Peppone.

Domani mattina, su Rai Movie alle 10,25, si ride con l'insuperabile Totò, Peppino e... la malafemmina (foto) ricco di scene diventate cult. Su Rete 4 (16,07) c'è il western El Dorado, con Wayne e Mitchum. Infine, si chiude su Rai 4 (21,20) con il noir L.A.

Confidential, con Spacey, Crowe e Basinger.