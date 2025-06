Le televendite, i tre figli, il tradimento, le case separate: la storia d'amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis festeggia 64 anni. Il conduttore è uno dei volti più amati della televisione italiana, ma negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per la sua vita privata che per i suoi programmi di intrattenimento. Divorziato dalla prima moglie, la psicologa statunitense Diane Zoeller, e dopo una relazione durata cinque anni con la showgirl Laura Freddi, Bonolis si è sposato in seconde nozze con Sonia Bruganelli. Il matrimonio è naufragato, però, due anni fa dopo una serie di indiscrezioni e smentite. Nel giorno del compleanno del conduttore ripercorriamo le tappe della sua storia d'amore con l'ex moglie Sonia.

L'incontro in tv

È il 1997. Paolo Bonolis ha 36 anni ed è già un volto affermato della televisione. E' reduce dalla vittoria del Telegatto e è al timone di due programmi di successo "Il gatto e la volpe" e "Un disco per l'estate". Sonia ha 23 anni e sta muovendo i suoi primi passi in tv, protagonista di alcune televendite. Il loro incontro nello studio televisivo è un vero colpo di fulmine. Nonostante la differenza di età Bonolis resta colpito dal fascino e dalla personalità di Sonia e inizia a corteggiarla. " Quello che mi colpì appena la conobbi è che è profondamente intelligente ", racconterà il conduttore anni dopo a Vanity Fair.

L'ufficialità

Paolo e Sonia si frequentano lontano dagli occhi indiscreti della stampa scandalistica, ma ufficializzano la loro relazione dopo pochi mesi. Bruganelli fa la sua prima apparizione televisiva nel 1998, dove Bonolis la presenta come la sua fidanzata, ufficializzando la relazione. In quel periodo Sonia lavora come modella per i fotoromanzi mentre Paolo porta in tv per la prima volta il varietà "Ciao Darwin", che gli fa vincere un altro Telegatto.

Il matrimonio

27 gennaio 2002. Paolo e Sonia si uniscono in matrimonio a Roma, nella chiesa di San Carlo al Corso. Alle nozze sono presenti i parenti, gli amici e molti volti noti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Laurenti, che oltre a essere collega di Paolo è anche un amico. Pochi mesi dopo il matrimonio Sonia scopre di essere incinta.

La nascita di Silvia

Un anno dopo il "sì" Sonia Bruganelli dà alla luce la primogenita Silvia, ma la nascita della piccola è un trauma per Sonia e Paolo. La bambina nasce con una grave cardiopatia e dopo sette giorni viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico. " Dopo l’operazione mia figlia ha riportato danni motori e ha avuto sempre difficoltà a muovere gli arti. I suoi danni sono dovuti a una ipossia cerebrale verificatasi sette giorni dopo l'intervento ", racconterà Sonia anni dopo. Nonostante le difficoltà di accettare l'accaduto Paolo e Sonia sono più uniti che mai e il desiderio di allargare la famiglia è forte.

La nascita di Davide

Il 7 giugno 2004 la coppia accoglie il secondo figlio, Davide, un raggio di sole per la famiglia, che si sta prendendo cura di Silvia. "Lui mi ha aiutato nel secondo momento più difficile della mia vita, anzi, in tutti e due, perché io l'ho avuto subito dopo Silvia e mi ha aiutato a vivere anche una situazione un po' più leggera come madre ", racconterà Sonia anni dopo la nascita del secondo figlio.

La terza gravidanza

Mentre Paolo Bonolis è impegnato in televisione con due nuovi programmi - "Il senso della vita" e "Fattore C" - Sonia annuncia la terza gravidanza e nel 2007 nasce Adele Bonolis. " Con Adele, la più piccola, parliamo molto anche di cose inaspettate per la sua età. Ha una curiosità tale che si avvicina a qualsiasi argomento e a volte è spiazzante. Ama molto leggere", racconterà Paolo al settimanale Oggi, parlando della terzogenita.

Gli impegni professionali

Dal 2009 in poi Paolo è protagonista in tv con diversi programmi (conducendo il Festival di Sanremo e Scherzi a parte) e lavora al fianco di Sonia che, dopo avere fatto la mamma a tempo pieno, torna dietro le quinte dei programmi di Bonolis. Insieme a lui, infatti, fonda la società SDL che tra le altre cose si occupa di casting per i programmi "Ciao Darwin" e "Avanti un altro!".

Le prime voci di crisi

Nel 2014 la stampa scandalistica fa circolare un'indiscrezione su una presunta crisi coniugale. Né Paolo né Sonia confermano le voci e la coppia si mostra più affiatata che mai agli eventi mondani. Niente sembra poter mettere in crisi la loro unione che dura da oltre dieci anni.

Le case separate

Dicembre 2022, Sonia Bruganelli rompe gli schemi e racconta una versione inedita della relazione con Paolo Bonolis, lasciando spazio a interrogativi e speculazioni. "Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Dormiamo anche in stanze separate. Sto sistemando la mia nuova casa dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele", rivela l’imprenditrice. Per molti è il segnale che la coppia è al capolinea, ma Sonia chiarisce: "Abbiamo la fortuna di poter continuare a stare insieme con spazi e libertà diverse. È il segreto per restare insieme tutta la vita ".

Lo scoop di Dagospia

Il 12 aprile 2023 Dagospia lancia un’indiscrezione clamorosa: " È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana". Due ore dopo la diffusione della notizia, arriva la replica dei diretti interessati che, con un video girato dalle Maldive, su Instagram scherzano: " Adesso siamo molto in difficoltà, che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perché dice fregnacce? ". La notizia viene classificata come una fake news, ma gli eventi precipitano nel giro di poche settimane.

La separazione ufficiale

Giugno 2023. Con un'intervista a sorpresa rilasciata a Vanity Fair Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la separazione. Nonostante l'addio, arrivato dopo 27 anni insieme, la coppia sembra essere serena e molto legata tant'è che Bonolis spiega le ragioni della rottura: " Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere".

L'imprenditrice confessa anche di avereil marito prima della nascita della figlia Silvia, ma non è questo il motivo che ha portato alla rottura. Nonostante l'addio la coppia vive come una famiglia e i rapporti sono ottimi tra Paolo e Sonia. Oggi, mentre Bonolis è single, Bruganelli è fidanzata con il ballerino