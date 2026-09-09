Al Festival di Linus

Se mi rilasso collasso è il titolo di un noto album della band Bandabardò «ed è anche il mio motto», ironizza Elisabetta Sgabri alla presentazione della quinta edizione da lei ideata, quest’anno con Sandro Veronesi, di Linus - Festival del Fumetto (ad Ascoli Piceno dal 25 al 27 settembre). Tra gli ospiti dal mondo della musica proprio la Bandabardò e Raphael Gualazzi. Sul palco si alterneranno voci del cinema come Gabriele Mainetti e del teatro come Antonio Rezza, entrambi influenzati dall’immaginario dei fumetti. Tra agli autori invitati anche Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, creatori di Simple & Madama, il disegnatore Mario Natangelo, il geniale Igort. Spazio poi alla divulgazione scientifica con Vincenzo Schettini, il prof di fisica più social d’Italia, e in anteprima assoluta la graphic novel L’Anomalia di Manuele Fior (La nave di Teseo), dove compare anche una certa editrice dai capelli neri e gli occhiali colorati...