In occasione del Giorno dei Morti nella piazza del Zocalo di Città del Messico, di fronte alla cattedrale e al palazzo presidenziale, è stato innalzato un gigantesco monumento di Catrina, lo scheletro in abiti da nobildonna diventato uno dei simboli del folklore messicano. Del resto, si sa, qui la morte non è vissuta come la fine di tutto ma come una fase naturale del ciclo dell’esistenza e un momento di continuità con la comunità. «Il messicano», diceva il premio Nobel Octavio Paz, «ha familiarità con la morte, ci scherza, la accarezza, va a letto con lei, la celebra; è uno dei suoi giochi preferiti e il suo amore più costante».

Se questo vale per la gente comune, a maggior ragione corteggiano la Signora con la falce i criminali dei cartelli della droga, che si giocano la vita ogni giorno e quasi sempre lasciano anzitempo questa valle di lacrime. Da qui una specie di culto parallelo che negli ultimi decenni ha preso piede nel Paese. I pistoleri del Cártel Jalisco Nueva Generación, de Los Zetas, della Familia Michoacana o del Cártel de Tijuana di rado escono senza portarsi dietro la medaglietta o immagine della Santa Muerte, magari in abbinamento con quelle della Virgen de Guadalupe o di San Judas Tadeo, riconosciuti dalla Chiesa. Ed è consultabile anche in rete un vasto campionario di preghiere che i narcos rivolgono alla Triste Mietitrice, incluse quelle in cui chiedono di non far loro tremare la mano quando si tratta di sparare a un nemico.

A Culiacán, capitale dello Stato di Sinaloa, dove imperversa l’omonimo cartello in guerra di successione dopo la cattura del «Chapo» Guzmán, le bande criminali si stima ci siano 15mila affiliati dispongono anche di specifici luoghi di culto e di un cimitero che non ha eguali al mondo. Il Panteón Jardines del Humaya sorge a sud della città, sulla strada per

Mazatlán, è un camposanto piuttosto recente e visto da fuori sembra quasi un nuovo quartiere di villette e palazzine. Infatti è una necropoli edificata a uso e consumo delle famiglie narcos, che nelle tombe e cappelle votive vogliono esibire tutta la ricchezza e il potere che le contraddistinguono. Si entra in macchina e i sepolcri dei boss hanno il parcheggio privato, mentre i mausolei sono dotati di aria condizionata, cristalli antiproiettile e telecamere di sicurezza. Non si sa mai, la vendetta dei rivali potrebbe arrivare anche dopo la morte. Le scelte architettoniche riflettono i gusti non proprio raffinati dei committenti: ci sono tombe che assomigliano a chiese neoclassiche, altre che si richiamano allo stile coloniale spagnolo, altre ancora che assomigliano a palazzine moderne, con grandi vetrate, balconi trasparenti e grande ostentazione di marmi. La più kitsch è una riproduzione in piccolo del Taj Mahal dell’India. Tra i viali alberati di palme e guamúchil, stretta fra tombe monumentali, ad un tratto spunta una piccola lapide: «Al miglior aviatore del mondo, mio papà». Il defunto era un pilota al servizio dei narcos e trasportava droga sulle rotte segrete verso la frontiera degli Stati Uniti. Si ignora se sia caduto in uno scontro a fuoco con la polizia o con i rivali di altri cartelli della droga.

Se le facciate esterne di solito forniscono scarne informazioni molte non indicano neppure il cognome della famiglia all’interno è facile trovare gigantografie del narco defunto, spesso accompagnate da cesti di fiori, candele votive, peluche, statuette religiose e oggetti quotidiani: una bottiglia della marca di birra o tequila preferita, il modellino di un’automobile, il gagliardetto della squadra di calcio o di baseball per cui faceva il tifo, il cappello da cowboy e in certi casi persino una sella da cavallo. Molte tombe esibiscono una specie di ingresso con tavolo, sedie e sofà; oltre a una scala che conduce al primo piano dove si trovano camere

da letto, bagni e cucine. «Dotare il mausoleo di divani, televisori, aria condizionata, cucine e letti serve a far sentire il defunto a casa e permette ai familiari di trascorrere intere giornate nella tomba a fargli compagnia, mangiare e ascoltare musica insieme», spiega il professor Juan Carlos Ayala dell’Universidad Autonoma di Sinaloa.

Oltre all’effigie della Santa Muerte, in molti sepolcri è facile trovare la statuetta di un uomo con baffi, capelli scuri e un fazzoletto al collo. È Jesùs Malverde, un leggendario fuorilegge sinaloense di fine Ottocento che aveva fama di essere una specie di Robin Hood messicano, ladro e rapinatore di strada ma generoso e caritatevole con i poveri. Uno dei tanti santi pagani della religiosità popolare che negli ultimi decenni è diventato una specie di patrono dei narcotrafficanti. Vicino al centro cittadino, a due passi dal moderno edificio del governatore dello Stato, esiste persino una cappella votiva dedicata proprio a lui. È stata costruita da privati alla fine degli anni Sessanta e si mantiene con le offerte dei fedeli. Al suo interno campeggiano centinaia di ex voto e fotografie dei devoti che affermano di aver ricevuto una grazia: «La nostra signora di Guadalupe e Jesùs Malverde hanno fatto il miracolo». «Grazie a Gesù Cristo e Jesùs Malverde per la grazia concessa». Una commistione di sacro e profano, di cattolicesimo e tradizioni religiose precolombiane che la narcocultura ha amplificato a dismisura, creando un culto dell’Aldilà ai nostri occhi esagerato, bizzarro e persino pacchiano. Ma i messicani sostengono: «Mientras te recordemos, nunca te irás», finché ti ricordiamo, non te ne andrai mai. E ci credono anche i boss della droga.