A sette anni lo squarciarono. Una parola più gentile non la trovo, e non la cerco. Brooklyn, 1968: un bambino gioca a palla in strada, una macchina lo prende in pieno. Un braccio rotto, la pancia piena di sangue. In ospedale lo aprono e gli tolgono la milza. Sua madre va a trovarlo e non gli porta un libro di avventure. Gli porta l’Anatomia del Gray, il manuale dei medici: scheletri, organi, corpi sezionati tavola per tavola. A un bambino appena ricucito regalano l’atlante di quello che ha dentro. Jean-Michel Basquiat nasce lì. Da quel giorno è condannato a vedere tutto dal di dentro: le persone, le città, se stesso. È una condanna magnifica, perché ne viene fuori un pittore che prima non c’era. Ed è una perdizione, perché chi vede sempre il dentro delle cose non riposa mai. Passa la vita a cercare di venire fuori, alla luce. Ci riesce a fatica, un quadro alla volta.

Avevamo lasciato Andy Warhol davanti a un ragazzo di ventun anni che gli dipinge un ritratto in due ore. Era lui. E c’è una coincidenza che un romanziere non oserebbe: nello stesso 1968, nella stessa New York, i chirurghi tolgono la milza anche a Warhol, bucato da una pistola. Quattordici anni dopo dipingeranno sulla stessa tela. A tutti e due mancava lo stesso pezzo. Sgombriamo un equivoco. In questa serie di grandi artisti straccioni Basquiat è un caso a parte: straccione non ci nasce. Il padre, haitiano, fa il contabile. Casa a Brooklyn, scuola privata. La madre lo porta nei musei, poi comincia a entrare e uscire dagli istituti psichiatrici. Lui dirà: l’arte mi è venuta da lei. Straccione ci diventa, e lo sceglie. A quindici anni scappa di casa e dorme due settimane dalle parti di Washington Square. Il padre lo ritrova. Lui gli dice: «Papà, un giorno sarò molto, molto famoso». A diciassette se ne va per sempre. Dorme sui pavimenti degli amici, dipinge su porte, frigoriferi, cartoni. Per mangiare vende cartoline dipinte, un dollaro l’una: una la compra Andy Warhol, in un ristorante. Scrive sui muri di Manhattan frasi cattive e le firma SAMO. Quando si stufa, scrive: «SAMO è morto». Ha diciotto anni e ha già cancellato il suo primo personaggio. Tenete a mente il verbo. Cancellare è l’altro suo mestiere.

Nel febbraio del 1981 espone in una mostra collettiva, e i mercanti chiedono chi sia quel ragazzo. Il mattino dopo, alle sei, suona alla porta del padre: «Papà, ce l’ho fatta». Poteva dirlo a mezza New York. Va a dirlo all’uomo da cui era scappato. Qui c’è un pezzo d’Italia. La prima mostra personale gliela fa Modena, il gallerista Emilio Mazzoli. L’anno dopo lo richiamano e lo mettono in un capannone: otto quadri grandi in una settimana. Dirà: una fabbrica malata, l’ho odiata. Quegli otto quadri oggi sono assicurati per cento milioni di dollari l’uno. Noi italiani l’avevamo scoperto per primi e trattato da cottimista.

I soldi arrivano tutti insieme. Compra completi di Armani e ci dipinge dentro. Nel 1985 il New York Times Magazine lo mette in copertina: Armani sporco di colore, e piedi nudi. Ricco, famoso, e sempre straccione: aveva solo cambiato sarto. Ma a New York i taxi per lui non si fermavano. Era nero. Nel 1983 un ragazzo nero del suo giro, Michael Stewart, muore dopo un arresto della polizia della metropolitana, per una scritta su un muro. Basquiat dice: potevo essere io. Sui quadri mette una corona a tre punte, in testa ai pugili, ai suonatori di jazz e a se stesso. Nessuno lo incoronava: fece da solo.

Nell’autunno del 1982 arriva una ragazza di ventiquattro anni che sta registrando il primo disco. Non la conosce nessuno. Si fa chiamare Madonna. Dura pochi mesi. Lei ricorderà che si svegliava alle quattro del mattino e lui era in piedi, la faccia a un palmo dalla tela, in trance. Lei non si droga. Lui si buca. Lei prova in tutti i modi a farlo smettere. È l’unica volta che qualcuno cerca di tirarlo fuori alla luce prendendolo per mano. Non ci riesce, e se ne va. Allora lui si fa restituire i quadri che le aveva regalato. Lei glieli riporta. Lui li dipinge di nero. Tutto quello che lei aveva toccato doveva sparire. Poi fa un quadro, ci scrive MADONNA e ci tira sopra una riga. Spiegava: cancello le parole perché le vediate meglio.

Tirare una riga sul nome della Madonna: dalle mie parti si chiama bestemmia, e le bestemmie si pagano. Sia chiaro, lei non lo ha tradito e non lo ha rovinato. Lo ha amato, e trent’anni dopo lo ha detto senza girarci intorno. È lui che si è dannato per lei. Lei è venuta fuori alla luce, e che luce. Lui resta dentro, con l’eroina e il barattolo del nero.

Con Warhol dipinge più di cento tele: Andy comincia, lui ci passa sopra. Uno viveva ricucito e non si lasciava toccare, l’altro viveva senza pelle e toccava tutto. Litigano per una mostra stroncata. Nel 1987 Warhol muore, e non hanno fatto in tempo a fare pace. Basquiat piange come un bambino. Da lì va giù.

Nell’estate del 1988 prova un’ultima volta. Va alle Hawaii, pesca, telefona agli amici, dice che è pulito. Mi piace pensarlo lì, con la canna da pesca in mano e nessun cranio da dipingere. Torna a New York. Il 12 agosto la fidanzata lo trova che non risponde più. Eroina e cocaina. Ha ventisette anni. Lo aprono un’altra volta, l’ultima. Stavolta per guardarci dentro loro.

Il Museo d’arte moderna di New York ha di lui dodici opere, quasi tutte carte e stampe. Un grande quadro, nessuno. In compenso al negozio del museo vendono il berretto con la sua corona. Il quadro no, il berretto sì. Il mercato è stato più svelto dei professori. Nel 2017 un suo quadro è stato battuto per centodieci milioni e mezzo di dollari. Guardate che cos’è: un cranio. Nero, i denti scoperti, e dentro si vede tutto. È una tavola del Gray, dipinta da uno che il Gray l’aveva letto a sette anni, in corsia. Per cinque anni è rimasto il quadro americano più caro mai venduto all’asta. Poi lo ha superato una Marilyn di Warhol: anche da morti, quei due continuano a rubarsi la scena. New York, che cancellava le sue scritte dai muri, nel 2025 ha dato il suo nome alla via dove abitava.

Diceva: cancello le parole perché le leggiate meglio. A ventisette anni ha cancellato se stesso. Lo stiamo ancora leggendo. Alla luce, finalmente.