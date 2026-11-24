Era il 23 novembre 1946, quando l’Ape venne presentata per la prima volta al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano. E forse in pochi immaginavano che quel motocarro a tre ruote derivato dalla Vespa, progettato per offrire un trasporto merci economico, agile e accessibile nell’Italia del secondo Dopoguerra avrebbe dato il via a una vera e propria rivoluzione nel trasporto leggero. Nata per l’intuizione di Enrico Piaggio e progettata da Corradino D’Ascanio, offriva ad artigiani e piccoli commercianti un mezzo economico per trasportare merci dove i camion non arrivavano, capace di muovere carichi pesanti anche su pendenze o fondi difficili con manovre agili negli spazi stretti. Insomma funzionava e la storia raccontò poi in tutti questi anni ciò che i progettisti avevano in anticipo intuito.

Ottant’anni dopo l’Ape è tornata a Milano per celebrare una storia che attraversa il lavoro, il costume e la trasformazione dell’Italia. Nel Museo Storico Alfa Romeo di Arese, il celebre tre ruote è stato infatti protagonista nel passato fine settimana di una giornata che ha messo confronto tre nomi della tradizione motoristica nazionale: Romeo, Vespa e Ape. Tre modi diversi di interpretare la mobilità ed entrare nell’immaginario collettivo. La scelta di celebrare Ape nel Museo del Biscione unisce la storia di due marchi che per motivi diversi hanno comunque scritto la storia sociale del nostro Paese. Uno dei momenti centrali di questo viaggio a ritroso nel tempo è stato l’incontro: «Dall’acciaio al mito La velocità, la libertà e il lavoro» moderato dal giornalista e storico del motorismo Massimo Condolo, con la partecipazione di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo; Jean Claude Aiazzi, presidente di Ape Club d’Italia; Marco Mottini, della Collezione Alfa Mottini; Roberto Donati, esperto di storia della Vespa; e Alfonso Di Fonzo, presidente della Commissione Veicoli Utilitari e Ricreazionali ASI.

Un confronto tra due vicende industriali e umane che hanno accompagnato l’evoluzione di questi mezzi, per arrivare al loro valore storico e culturale. L’Ape, in particolare, racconta un’Italia fatta di piccoli commerci, mestieri e spostamenti quotidiani: un patrimonio di memoria materiale che oggi sopravvive anche grazie al collezionismo e all’attività dei club. Tante le Ape partecipanti che hanno sfilato sul tracciato del Museo Alfa Romeo concludendo gli eventi di AutoClassica, a Fiera Milano Rho, dove tra i tanti eventi le Ape sono state protagoniste in corteo insieme alle Vespa e «oggetto» di un incontro dedicato agli ottant’anni del veicolo e alla nascita dell’apismo. A promuovere l’iniziativa è Ape Club d’Italia, che nel 2026 celebra anche i vent’anni dalla propria fondazione. Un doppio anniversario che ha riportato l’Ape nella città della sua prima presentazione e ha offerto l’occasione per riflettere su come un piccolo veicolo commerciale sia diventato parte del patrimonio culturale italiano.