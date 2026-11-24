Il bello della storia è che non si smette mai di scoprirla, capirla, illuminarla. Capita con tutte le storie, anche le più dimenticate. A maggior ragione capita anche per quella dell’antico Egitto che ora si può anche avvicinare sfruttando la tecnologia. Capita così che al Museo Egizio di Torino, considerato il secondo al mondo per rilievo e completezza, ci sia la possibilità di entrare in una «sala immersiva» realizzata con il sostegno di Brightstar. Trenta metri di ledwall. Proiezioni a 360 gradi. Un suono «disegnato» per far capire ancora meglio il mondo che circondava i reperti sopravvissuti sinora. Christian Greco, direttore del Museo Egizio spiega che «i musei devono essere sempre più percepiti come luoghi dinamici dove sperimentare nuove tecniche di investigazione»». In sostanza, i tesori tecnologici devono aiutare a capire meglio i tesori storici, consentendo magari ai fare nuove scoperte, nuove conclusioni, magari aprire anche nuovi fronti. Così Brightstar mette l’innovazione al servizio della cultura e soprattutto, come aggiunge Enrica Ronchini, responsabile delle relazioni esterne e comunicazione della società, aiuta a «parlare a tutti i pubblici e alle nuove generazioni».

Situata nel piano ipogeo all’interno del grande rinnovamento del museo, la «sala immersiva» debutta con «Eco. Paesaggi in trasformazione», uno spazio che attraversa migliaia di anni per arrivare a raccontare un Egitto vivo, in continuo cambiamento, lontano dalla solita immagine stereotipata di piramidi, templi e sabbia. Da un piccolo vaso predinastico posto al centro della «sala immersiva» parte il racconto che arriva fino al Nilo, alle sue piene, al Sahara di un tempo verde, agli insediamenti e alle attività umane attraverso le trasformazioni del clima e del paesaggio. Per celebrare questa apertura, il Museo Egizio e Brightstar propongono fino al 29 novembre i «Notturni immersivi», ossia serate a ingresso gratuito dalle 19 alle 22 con l’accompagnamento di egittologi ed egittologhe e, infine, da dicembre 100 visite guidate gratuite fino a giugno 2027, sempre dedicate a «Eco».