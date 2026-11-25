Da polo industriale e manifatturiero a Capitale della cultura italiana. Pordenone ha vinto la sua sfida e dal 22 gennaio prossimo prenderà ufficialmente il via una serie di eventi culturali in cui a farla da padrone saranno le mostre, il teatro, il cinema, la musica, l’innovazione e la rigenerazione urbana.

«La vittoria più bella di Pordenone non è il fatto che per un anno diventa Capitale della cultura italiana, è che per molto tempo, probabilmente per centinaia di anni, lascerà, come già ha lasciato, una traccia indelebile nella cultura italiana», ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il sindaco di Pordenone Alessandro Basso. Il passaggio di testimone da l’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, a Pordenone, secondo il ministro, è significativo: «Attraverso Pordenone misuriamo la grande capacità di una città che si è riscattata da condizioni di difficoltà». Un riscatto che passa anche dal turismo. «Dopo la proclamazione di Pordenone Capitale italiana della Cultura, che è avvenuta nel marzo 2025, il territorio ha subito beneficiato di ricadute positive. Ad aprile 2025 gli arrivi sono aumentati del 23% e le presenze del 25%», dichiara il ministro Mazzi, memore dell’importanza che la Zanussi e Pier Paolo Pasolini, nativo di Casarsa della Delizia, hanno avuto nello sviluppo economico-culturale del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal ministro Ciriani, originario proprio del capoluogo friulano: «Per noi quella di oggi è la giornata dell’orgoglio, perché se un giorno mi avessero detto che mi sarei trovato qui a Palazzo Chigi a parlare di Pordenone Capitale della Cultura non ci avrei mai creduto. Ma noi siamo nati in una terra schiva ma generosa, curiosa e istruita». Pordenone non è più «la città dei capannoni, dei campanili e delle caserme, adesso conclude Ciriani - è capitale della cultura». Il sindaco della città, Alessandro Basso, sottolinea: «Siamo qui a rappresentare una città, una terra, una storia, ma non una storia che guarda al passato, una storia che guarda al futuro».