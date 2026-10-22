Dorazio, il catalogo ragionato di un gigante dell’astrazione

Ci sono pubblicazioni che documentano il percorso di un artista e altre che contribuiscono a ridefinirne la lettura storica, restituendogli la giusta collocazione nel panorama internazionale. Piero Dorazio. Catalogo ragionato dei dipinti e delle sculture, edito da Skira con la curatela di Francesco Tedeschi e la ricerca e supervisione scientifica di Stefano Setti, appartiene a questa seconda categoria. Frutto di un articolato lavoro di ricerca promosso dall’Archivio Piero Dorazio, il volume, strutturato in tre tomi raccolti in un unico cofanetto, si presenta come uno strumento fondamentale per comprendere la complessità e la continuità di una delle esperienze più significative dell’arte astratta europea del secondo dopoguerra. Disponibile in preordine in edizione bilingue italiano-inglese, il catalogo riunisce e ordina cronologicamente circa 5.000 opere, ricostruendo oltre sessant’anni di attività. Un’impresa editoriale di grande respiro, che non si limita a raccogliere immagini e dati, ma offre una nuova possibilità di lettura dell’opera di Dorazio, mettendone in evidenza la coerenza, l’evoluzione e il ruolo nel dialogo tra le ricerche artistiche italiane, europee e statunitensi. Nato a Roma nel 1927, Piero Dorazio è stato tra i protagonisti della trasformazione del linguaggio pittorico nel secondo Novecento. La sua ricerca si sviluppa in un momento in cui l’arte europea, all’indomani della guerra, avverte l’urgenza di superare le forme della rappresentazione tradizionale e di esplorare nuove possibilità espressive. L’astrazione diventa così non soltanto una scelta formale, ma un terreno di confronto con le questioni centrali della modernità: lo spazio, la percezione, la struttura dell’immagine e il rapporto tra opera e spettatore. Nel 1947 Dorazio è tra i fondatori del gruppo Forma 1, esperienza decisiva nel panorama artistico italiano, che afferma la necessità di un linguaggio capace di coniugare ricerca formale e consapevolezza culturale. Da questa prima stagione prende avvio un percorso autonomo, alimentato dal confronto con le avanguardie europee e con le esperienze artistiche statunitensi, nel quale il colore, la luce e la trama pittorica assumono progressivamente un ruolo centrale. La pittura di Dorazio non si esaurisce nella geometria né nella costruzione di un ordine astratto. Le sue opere sono campi dinamici, attraversati da intrecci, ritmi, sovrapposizioni e relazioni cromatiche che modificano continuamente la percezione della superficie. Il colore non è un elemento decorativo, ma una forza strutturante: genera profondità, suggerisce movimento, costruisce rapporti e determina l’equilibrio dell’intera composizione. È proprio questa capacità di coniugare rigore e libertà, metodo e sensibilità percettiva, a rendere la sua ricerca una delle più riconoscibili nel panorama dell’astrazione internazionale. La partecipazione alla Biennale di Venezia e a Documenta, insieme all’attività espositiva e didattica svolta in Italia e negli Stati Uniti, testimonia un percorso che ha contribuito a superare i confini nazionali. Dal 1961 Dorazio insegna alla University of Pennsylvania, a Philadelphia, dove fonda e dirige il Department of Fine Arts. Muore a Perugia nel 2005, lasciando un corpus di opere che richiede, per essere pienamente compreso, uno sguardo capace di tenere insieme le singole fasi della sua evoluzione e la sostanziale unità della sua ricerca. La pubblicazione del catalogo ragionato rappresenta un passaggio di particolare rilievo per la conoscenza dell’opera di Dorazio. Un catalogo di questa natura non è semplicemente un repertorio illustrato: è uno strumento scientifico che organizza le informazioni disponibili, mette in relazione le opere, ricostruisce le sequenze cronologiche e rende consultabili dati essenziali per lo studio storico-artistico. Nel caso di Dorazio, la vastità della produzione e la ricchezza delle relazioni culturali che hanno accompagnato il suo lavoro rendono questa operazione ancora più significativa. La ricostruzione di oltre sessant’anni di attività consente di osservare da una prospettiva complessiva le trasformazioni del suo linguaggio, le continuità che attraversano le diverse stagioni creative e il modo in cui le singole opere si inseriscono in un percorso di ricerca coerente. Il catalogo nasce da un esteso lavoro condotto sui documenti conservati presso l’Archivio Piero Dorazio, sugli studi sviluppati dal Comitato Tecnico per l’archiviazione e sull’analisi della bibliografia e dei materiali a stampa. Le opere sono organizzate secondo serie tipologiche, una scelta che consente di seguire le diverse articolazioni della produzione senza perdere di vista i legami che le uniscono. La solidità di un simile progetto dipende dalla capacità di integrare fonti documentarie, analisi storico-critica e competenze specialistiche. In questa prospettiva, il lavoro dell’Archivio assume un ruolo determinante: conservare e mettere in relazione i materiali, promuovere la ricerca, sostenere l’approfondimento scientifico e contribuire alla tutela del patrimonio artistico e documentario significa creare le condizioni per una conoscenza sempre più precisa dell’opera. Il catalogo costituisce dunque un punto di riferimento per gli studiosi, ma anche uno strumento di consultazione importante per musei, istituzioni, collezionisti e operatori del mercato dell’arte. La sistematicità della documentazione offre una base condivisa per future ricerche e per una più consapevole contestualizzazione delle opere.

La struttura dell’opera editoriale segue lo sviluppo cronologico della produzione di Dorazio, articolandosi in tre volumi che restituiscono le principali fasi del suo percorso. Il primo volume è dedicato agli anni Quaranta e Cinquanta. È la stagione della formazione, delle prime esperienze astratte e della progressiva definizione di un linguaggio personale. In queste opere si possono seguire le premesse di una ricerca che, pur confrontandosi con le grandi questioni dell’arte del dopoguerra, sviluppa fin dagli inizi una propria identità. Il secondo volume copre il periodo dal 1959 ai primi anni Ottanta, una fase di consolidamento della ricerca pittorica e di crescente riconoscimento internazionale. Il lavoro sulla superficie, sulle strutture cromatiche e sulle relazioni tra luce e spazio raggiunge nuove articolazioni, mentre la presenza di Dorazio nel dibattito artistico internazionale si fa sempre più incisiva. Il terzo volume raccoglie le opere dagli anni Ottanta al 2005, documentando gli ultimi decenni della sua attività. Lungi dal rappresentare una semplice appendice, questa fase permette di osservare come la ricerca dell’artista continui a svilupparsi attraverso variazioni, approfondimenti e nuove modulazioni di un linguaggio ormai pienamente riconoscibile. La scansione in tre tomi rende possibile una consultazione puntuale e, allo stesso tempo, invita a leggere l’intero corpus come un organismo unitario. È in questa relazione tra successione cronologica e continuità formale che emerge uno degli aspetti più interessanti dell’opera di Dorazio: la capacità di rinnovare costantemente i propri strumenti espressivi senza rinunciare alla coerenza dei principi che ne sostengono la pittura. Dietro la pubblicazione si colloca il lavoro dell’Archivio Piero Dorazio, centro di riferimento scientifico e culturale per la conoscenza, lo studio e la tutela dell’opera dell’artista. La sua attività comprende la ricerca e l’archiviazione, la conservazione del patrimonio documentario, la promozione della conoscenza dell’opera e l’assistenza a studiosi e collezionisti impegnati in percorsi di approfondimento. Il catalogo ragionato rappresenta una delle espressioni più compiute di questa funzione. La ricostruzione sistematica del corpus non è soltanto un risultato editoriale, ma l’esito di un metodo che richiede continuità, attenzione alle fonti e capacità di valutare le opere all’interno del loro contesto storico e documentario. Il lavoro svolto sulle carte dell’Archivio, sugli studi del Comitato Tecnico e sulla letteratura dedicata a Dorazio restituisce la misura di un progetto che affronta la conoscenza dell’opera come un processo articolato, fondato sulla verifica e sull’organizzazione critica dei materiali disponibili. È un rigore che assume particolare importanza quando si tratta di artisti la cui produzione si estende per decenni e si sviluppa attraverso numerose serie, varianti e sperimentazioni. La qualità di un catalogo ragionato si misura anche nella sua capacità di rendere accessibili le fonti e di offrire agli studiosi strumenti affidabili per orientarsi in una produzione complessa. In questo senso, la collaborazione tra l’Archivio Piero Dorazio, Francesco Tedeschi, Stefano Setti e Skira unisce ricerca scientifica e progetto editoriale, trasformando un vasto patrimonio di opere e documenti in una risorsa destinata a durare nel tempo. Ad accompagnare il repertorio delle opere è un apparato critico che restituisce il dialogo sviluppato nel corso degli anni tra Dorazio e alcune delle voci più significative della cultura artistica italiana e internazionale. Il volume si apre con un saggio di Francesco Tedeschi, che colloca il percorso dell’artista nel complesso sistema di relazioni artistiche, critiche e culturali maturate in Italia e all’estero. Seguono le schede delle opere, realizzate sotto la supervisione scientifica del curatore e di Stefano Setti, insieme agli apparati biografici e bibliografici. I materiali sono articolati in sedici sezioni, ciascuna introdotta da note storico-critiche e accompagnata da una selezione di testi dedicati all’artista nel corso del tempo. Tra gli autori figurano Nello Ponente, Giulio Carlo Argan, Will Grohmann, Enrico Crispolti, Gillo Dorfles, Edward F. Fry, Maurizio Fagiolo dell’Arco, Giuseppe Ungaretti, Marisa Volpi Orlandini, Guido Ballo, Adachiara Zevi e Nathalie Vernizzi. La presenza di queste voci permette di ripercorrere non soltanto la storia critica dell’opera, ma anche il modo in cui la pittura di Dorazio è stata osservata e interpretata in contesti culturali differenti. A questa raccolta si affiancano gli scritti di poetica dell’artista, fondamentali per approfondire la sua concezione della pittura, e il contributo di Valentina Sonzogni dedicato ai fondi documentari dell’Archivio.