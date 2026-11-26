Intravedo Patti Smith alla toilette della Triennale: ha in mano un astuccio, mi stupisco possano essere dei trucchi, visto il suo stile, e infatti sono delle matite. Scoprirò che le userà in Correspondences, il decennale progetto multimediale della sacerdotessa del rock con i Soundwalk Collective, promosso in questa tappa milanese da Triennale e Fondation Cartier pour l’art contemporain (fino al 7 marzo). Più che una mostra, il percorso curato da Chiara Agradi con allestimento suggestivo di Bunker Arc «è un work in progress», ci dice Patti Smith, capelli candidi e lunghi, occhialetti, jeans e maglione morbido d’ordinanza. Una mostra più sonora che visiva, basata sulle registrazioni sul campo raccolte negli anni dai Soundwalk Collective, in luoghi segnati dalla memoria storica e da fragilità ambientali o umanitarie: da Chernobyl a Hiroshima, passando per Gaza e anche per i ghiacciai disfatti della Groenlandia e delle Alpi.

Patti Smith, artista e arci-attivista, ci mette del suo, ovvero tanta poesia, e con le matite completa versi sulle opere, qui e là, con calligrafia minutissima. Due le «ossessioni italiane» che cita: Pier Paolo Pasolini e Leonardo da Vinci. Pasolini ha uno spazio importante in mostra: «Sono una sua fan, come lettrice e come cinefila. Dopo aver visto Il Vangelo secondo Matteo ho riscoperto un modo nuovo di approcciarmi alla religione», dice Patti Smith, che a Medea dedica un monologo immaginato all’indomani dell’infanticidio compiuto dalla donna. «Io sono Medea», chiosa in un sussurro di voce, coperta dal sonoro di due grandi videoinstallazioni che recuperano le inquadrature scartate da Pasolini sul set della sua Medea, con Maria Callas che incede imperiosa da un lato, mentre dall’altro appare il litorale di Ostia, dove il corpo di PPP fu ritrovato. È tutta una struggente corrispondenza di amorosi sensi questa mostra, anche nei lavori concepiti dall’artista a Milano, partendo dall’amato Codice Atlantico di Leonardo o dall’Ultima Cena «che ho visitato tantissime volte, specie dopo aver visto il lavoro di Andy Warhol dedicato al Cenacolo». Stasera e domani al Teatro Lirico la mostra si trasformerà, con l’artista e i Soundwalk Collective sul palco, in una performance teatrale, per chiudere la manifestazione «Terraforma Exo» poi Patti Smith sarà in giro per altri concerti, «ma torno per la prima della Scala: non posso perdermela».