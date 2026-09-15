Portale unico per fiere, cultura, cibo e mobilità

Nasce la nuova piattaforma digitale promossa da Fondazione Fiera Milano, pensata per trasformare la partecipazione a una manifestazione fieristica in un’occasione per conoscere e vivere le eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche del territorio. Si chiama «My Fair Plus Beyond the Exhibition» e l’obiettivo è offrire a visitatori ed espositori l’opportunità di arricchire la propria permanenza scoprendo mostre, spettacoli, luoghi della cultura, esperienze e produzioni d’eccellenza. «My Fair Plus» mette così in connessione il calendario delle manifestazioni fieristiche con un’offerta sempre più ampia di cultura, turismo ed enogastronomia. Presentata al Teatro alla Scala alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, dell’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, del sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina e del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, la piattaforma rappresenta il primo risultato concreto del protocollo per la Promozione e la Valorizzazione Artistica e Culturale, nato dalla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, Regione Lombardia e i principali enti culturali del territorio. Il protocollo ha riunito, per la prima volta, attorno allo stesso tavolo un’ampia rete di istituzioni culturali con l’obiettivo di fare sistema tra fiere, cultura e territorio.

Accanto alle istituzioni culturali coinvolte nel progetto, «My Fair Plus» si arricchisce del contributo di partner attivi nei settori della mobilità: Trenitalia (Gruppo FS) e Trenord partecipano all’iniziativa in qualità di mobility partner, facilitando la pianificazione degli spostamenti sul territorio, mentre MiCoDmc supporta visitatori ed espositori nell’individuazione di strutture ricettive e soluzioni di ospitalità. Sul fronte dell’enogastronomia, Fondazione Qualivita mette a disposizione la propria attività di mappatura e monitoraggio degli eventi e delle iniziative legate alle produzioni DOP e IGP, mentre l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto contribuisce alla selezione di professionisti e realtà rappresentative dell’eccellenza gastronomica italiana. «Non è semplicemente un servizio digitale per chi viene in fiera, ma uno strumento per trasformare i flussi fieristici in valore economico, culturale e turistico. La fiera non deve essere soltanto un luogo in cui si arriva e da cui si riparte, ma una porta d’ingresso alla scoperta del territorio, capace di arricchire l’esperienza dei visitatori e incentivare una permanenza più lunga» spiega Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.