Non soltanto una riapertura, ma una dichiarazione d’intenti. Tornabuoni Arte sceglie di investire ancora su Milano, raddoppiando gli spazi espositivi della propria sede di via Fatebenefratelli 36 e inaugurando una nuova stagione con una mostra di particolare fascino dedicata a Lucio Fontana. Un progetto che racconta bene la filosofia della galleria: costruire occasioni di approfondimento intorno ai grandi protagonisti dell’arte del Novecento, valorizzandone non soltanto le opere più celebri, ma anche gli aspetti meno conosciuti e le storie che si nascondono dietro la loro realizzazione. A trent’anni dall’apertura della sede milanese, l’ampliamento rappresenta un passaggio significativo nella storia di una realtà che, negli anni, ha saputo conquistare una posizione di primo piano nel mercato e nella promozione dell’arte moderna e contemporanea. Con le sue diverse sedi, in Italia e all’estero, tra cui Parigi, Tornabuoni Arte ha costruito una rete internazionale che le consente di dialogare con collezionisti, istituzioni e appassionati in alcuni dei principali centri del sistema dell’arte. Una presenza che si accompagna a un’attività espositiva e culturale capace di andare oltre la dimensione commerciale della galleria.In questo percorso si inserisce anche la recente inaugurazione a Firenze della Collezione Casamonti, ulteriore testimonianza dell’impegno della famiglia Casamonti nella valorizzazione e nella diffusione dell’arte. Un progetto che affianca l’attività delle gallerie e contribuisce a delineare una visione nella quale il collezionismo privato diventa anche uno strumento di condivisione culturale. Milano, in questo scenario, mantiene un ruolo centrale. La sede, sotto la guida di Ursula Casamonti, si propone come un luogo di ricerca, incontro e confronto, con una programmazione che punta a coinvolgere il pubblico attraverso mostre di qualità e progetti capaci di offrire nuove chiavi di lettura degli artisti. La scelta di inaugurare gli spazi rinnovati con Lucio Fontana non è casuale: il maestro argentino, protagonista assoluto dell’avanguardia del Novecento, è stato una figura importante nella storia della galleria e rappresenta uno degli artisti attraverso i quali Tornabuoni Arte ha consolidato la propria identità internazionale. La mostra curata da Luca Massimo Barbero si intitola Lucio Fontana- Che splendida giornata… e presenta trenta opere, dal 10 novembre 2026 al 23 gennaio 2027. Ma la vera sorpresa del percorso è ciò che normalmente rimane nascosto agli occhi del pubblico: il retro delle tele. Se i tagli e i buchi hanno trasformato radicalmente il linguaggio della pittura, aprendo la superficie a una nuova dimensione spaziale, sul verso delle opere Fontana lasciava spesso annotazioni, pensieri, frasi e impressioni personali. Tracce apparentemente marginali, che diventano invece una preziosa testimonianza della sua personalità e del suo rapporto con il lavoro. È proprio da una di queste annotazioni che nasce il titolo della mostra. Sul retro di un Concetto spaziale, Attesa del 1968, Fontana scrive a mano: «Che splendida giornata dopo tanta burrasca». Una frase semplice, quasi domestica, sorprendentemente lontana dall’immagine dell’artista rivoluzionario e radicale che la storia dell’arte ci ha consegnato. Eppure è proprio questa distanza a rendere interessante la scoperta: dietro la forza essenziale dei tagli, dietro la tensione concettuale e spaziale delle sue opere, emerge un uomo che affida alla tela anche pensieri e stati d’animo, trasformandola in una sorta di diario personale. Il percorso espositivo invita così a guardare Fontana da una prospettiva diversa. Non soltanto le superfici, i gesti e le sperimentazioni che hanno cambiato il corso dell’arte contemporanea, ma anche le tracce private che accompagnano la nascita delle opere. Il retro non è più una parte secondaria o puramente tecnica del dipinto: diventa uno spazio narrativo, un luogo nel quale il pensiero dell’artista si manifesta con immediatezza. Tra i lavori esposti figura Concetto spaziale, Le Jour del 1962, una delle più grandi tele dorate realizzate da Fontana. Ad accompagnarla sarà un documento audiovisivo di particolare interesse: un filmato della televisione belga che mostra l’artista mentre fora la tela, considerato l’unica ripresa conosciuta del maestro nell’atto di compiere questo gesto. Un’occasione per osservare da vicino la dimensione fisica e performativa della sua ricerca, cogliendo il momento in cui l’idea si traduce nell’azione. A concludere la visita vi è sarà Concetto spaziale, La fine di Dio del 1963, appartenente alla celebre serie delle grandi tele ovali. L’opera sarà collocata in una sala oscurata, in un allestimento che ne valorizza la presenza e la forza evocativa, restituendo quella tensione cosmica che attraversa tanta parte della produzione dell’artista. La mostra di Fontana diventa così molto più di un omaggio a uno dei protagonisti assoluti del Novecento: è il modo scelto da Tornabuoni Arte per presentare al pubblico la propria nuova dimensione milanese, mettendo in dialogo prestigio internazionale, ricerca e attenzione alla storia dell’arte. «Nei primi anni Duemila la risposta alla globalizzazione del mercato dell’arte consisteva nella diffusione di nuove sedi internazionali», spiegano Ursula e Michele Casamonti. «Oggi privilegiamo un altro modello: le gallerie programmano mostre e progetti anche all’estero a partire dalle proprie sedi, che diventano veri centri di produzione culturale ben oltre i propri spazi. Per questo abbiamo scelto di investire su Milano e di ripartire, come sempre nella nostra storia, da Lucio Fontana». Una scelta che racconta un’idea precisa di galleria: non soltanto un luogo in cui le opere vengono esposte e scambiate, ma uno spazio capace di produrre cultura, alimentare conoscenza e costruire relazioni. E il nuovo Fontana, con i suoi pensieri affidati al retro delle tele, è forse il modo più suggestivo per inaugurare questa nuova stagione.