La intelligenza artificiale risponde alle nostre domande, risolve problemi, scrive testi e produce immagini. La usiamo ormai quasi senza neanche accorgercene. E proprio questa familiarità nasconde un interrogativo fondamentale: siamo ancora noi a servirci di essa, oppure stiamo progressivamente lasciando che sia essa a servirsi di noi?

Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas ha richiamato la necessità di una «custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». Come dire che al centro rimaniamo noi umani. Ma come gestire l’IA?

Potremmo partire col chiederci se l’IA possa davvero rimpiazzare l’umano. Una domanda fondamentale, che consente allo stesso tempo di chiederci che cosa significhi essere umani.

Quattro concetti possono aiutarci: vita, verità, coscienza, bellezza.

Partiamo dalla vita. Le macchine sono vive? Ma che vuol dire vita? La si può presentare come ciò per mezzo di cui ci si auto-muove e ci si auto-organizza, si possiede cioè un dinamismo che né noi stessi né gli altri possono darci. Quale ne sia l’origine, e quindi la natura, rimane tutto da stabilire. Il biologo Jack Haldane in un famoso libro, datatissimo ma ancora attuale: What is life? (1947), ebbe a dire appunto che si sa che cosa si sente ad essere vivi, ma ben altro è determinare che cosa questo significhi. Più di recente François Jacob, premio Nobel per la medicina, sostenne che ormai i biologi di questo concetto non si occupano più.

Sulla vita rimane allora quello che Agostino di Ippona nelle Confessioni (IV sec.) dice a proposito del tempo: so che cos’è finché non me lo si chieda. Invece, della vita delle macchine sappiamo che cos’è: una simulazione di processi propri degli organismi viventi a partire da un impulso elettrico che dall’esterno (da noi umani) viene fornito o negato. Se è così, le macchine non hanno vita.

Veniamo alla verità. Le macchine colgono il vero? A prima vista sembrerebbe proprio di sì. Non si dicono intelligenti proprio per questo? Risolvono problemi matematici, confrontano informazioni, individuano relazioni e formulano risposte corrette. Ma produrre un’affermazione vera equivale a coglierne la verità?

La filosofia medievale distingueva il ragionamento discorsivo dall’intuizione intellettuale. Il primo procede attraverso passaggi successivi; la seconda coglie immediatamente ciò che si manifesta come vero. È il significato originario del latino intueri: guardare, vedere.

Agostino aveva compreso la profondità di questa distinzione. Nel conoscere, semplicemente riconosciamo qualcosa che si impone all’intelletto e che non possiamo non accettare sia così. Sappiamo che 20+20=40 o che la giustizia è preferibile all’ingiustizia non semplicemente perché lo abbiamo imparato da qualcuno, ma perché ne riconosciamo l’evidenza.

Agostino lo spiega con la metafora dell’illuminazione. Come per una luce che si accende, vediamo e non possiamo non vedere come stanno le cose. Per questo, Agostino dice che la verità non viene da fuori, non viene dagli altri. La troviamo in noi stessi. Se è così, le macchine non colgono la verità.

E la coscienza? Essa è il giudizio che ci fa distinguere il bene dal male e ci consente di scegliere. Può basarsi su un algoritmo? È vero che una procedura computazionale può senz’altro imitare il giudizio della coscienza. Come nel caso della verità, è possibile mettere assieme tante conoscenze che consentano di individuare, caso per caso, quale sia la risposta giusta, come applicando una regola. Ma scegliere il bene o il male non è solo questione di conoscenza. Lo sapeva Ovidio: «Vedo le cose migliori e le approvo, ma seguo quelle peggiori».

La coscienza non dipende solo dal sapere. Deve esservi un desiderio del bene, di ciò che è da fare. È facile ipotizzare che, come la verità, esso emerga da sé stessi e non da una sommatoria di argomenti. Se è così, le macchine non hanno coscienza.

Infine la bellezza. Una parola magica, definita a dovere da Tommaso d’Aquino (XIII sec.), come ebbe a mostrare Umberto Eco in un suo importante volume. Sulla scorta di una lunga tradizione, Tommaso riteneva che la bellezza fosse armonia e proporzione. Non solo riguardo alle forme esteriori ma anche e soprattutto riguardo alla vita morale e spirituale. Ovvero a quell’interiorità nella quale, come per la verità e la coscienza, si trova l’impulso originario che porta a cogliere il bello.

Se il Narciso attribuito a Caravaggio (fine sec. XVI) rimane come ipnotizzato dalla bellezza che scorge dinanzi a sé, non è per un calcolo che dovrebbe spiegargliene le ragioni. Semplicemente gli piace, per una corrispondenza spontanea che ancora una volta emerge da sé stesso e non da una sommatoria di calcoli. Se è così, le macchine non apprezzano la bellezza. Possono produrla, ma questo è altro dal goderne.

Allo stesso modo, funzionare è altro dal vivere, elaborare informazioni è altro dal conoscere, applicare una regola è altro dallo scegliere.

L’intelligenza artificiale potrà aiutarci a fare sempre più cose. Ma non dovremmo permettere che, nel frattempo, ci faccia dimenticare che cosa significhi essere umani.