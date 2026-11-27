5 luglio 1809. Mentre la Grande Armata di Napoleone è impegnata a sconfiggere gli austriaci nella piana del Marchfeld, a Roma capitale dello Stato pontificio, il generale Étienne Radet, comandante del corpo della Gendarmeria imperiale francese che occupa la città, riceve un ordine inconsueto, oseremmo dire unico nel suo genere: irrompere nel palazzo del Quirinale, allora residenza del pontefice, e sequestrare papa Pio VII. L’operazione, che ha come obiettivo quello di abolire il potere temporale del papato costringendolo con la forza a rinunciare alla sovranità territoriale, avrà profonde ripercussioni politiche in tutta l’Europa cattolica. Ma l’imperatore dei francesi ha comandato, e il generale Radet obbedisce.

Muniti di scale, corde e attrezzi utili a forzare porte e serrature, i francesi penetrano nel palazzo con il favore della notte, avvalendosi della complicità di un servitore del papa che ben conosce la disposizione e gli ostacoli da superare. L’operazione, comunque temeraria e difficile da eseguire anche per dei veterani dell’Illuminismo, viene meno dell’effetto sorpresa quando alcuni gradini di una scala secondaria cedono sotto il peso dei gendarmi francesi, allertando le sentinelle. Una campana dà il segnale d’allarme, ma il pontefice, conscio dell’inutilità di qualsiasi tentativo di resistenza armata, ordina alla Guardia nobile e alla Guardia svizzera di non battersi in sua difesa: quando il generale Radet viene ricevuto e gli intima di rinunciare alla sovranità temporale sullo Stato della Chiesa - come Napoleone esige - Pio VII risponde con una frase che passerà alla storia: “Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo”. Accanto a lui, ci sono i cardinali Bartolomeo Pacca e Antonio Despuig.

Per comprendere come si è arrivati al punto di ordinare un’operazione militare per arrestare il capo della Chiesa cattolica, occorre però tornare indietro di qualche anno, quando Napoleone Bonaparte aveva bisogno del papato per consolidare il suo potere sulla Francia.

Nato a Cesena nel 1742, il benedettino Barnaba Chiaramonti, eletto pontefice al termine di un lungo conclave riunitosi a Venezia sotto la protezione degli austriaci il 14 marzo del 1800, divenne Pio VII, succedendo a Giovanni Angelo Braschi, papa Pio VI, morto in Francia, dove era stato deportato in seguito all’occupazione di Roma, al decadimento del potere temporale e alla proclamazione della Repubblica Romana su modello francese nel febbraio del 1798.

A differenza di altri esponenti della Curia, Chiaramonti non riteneva impossibile una conciliazione tra la religione cattolica e alcuni dei principi politici affermatisi con la Rivoluzione francese. Quando era ancora vescovo di Imola, nella sua celebre omelia natalizia del 1797, aveva sostenuto la compatibilità tra il cristianesimo e la forma di governo democratica. Anche Napoleone, divenuto primo console, aveva compreso l’opportunità politica di porre fine al conflitto tra la Francia e la Chiesa di Roma. Dieci anni di rivoluzione non erano bastati a sradicare il cattolicesimo dalla società francese e la pacificazione religiosa avrebbe contribuito a stabilizzare il Paese. Da queste considerazioni nacque il Concordato del 15 luglio 1801, con il quale si ristabilirono i rapporti tra la Santa Sede e Parigi. Se per il pontefice l’accordo rappresentava uno strumento per tutelare gli interessi e l’autonomia della Chiesa, per Napoleone un rapporto di alleanza con il papato rappresentava un mezzo per esercitare un certo controllo sul clero francese.

Nel 1802, senza il consenso della Santa Sede, il governo francese promulgò gli Articoli organici, che sottoponevano l’attività ecclesiastica a pesanti ingerenze da parte dello Stato, ma, nonostante queste premesse, Pio VII accettò di recarsi a Parigi per presenziare all’incoronazione di Napoleone, celebrata nella cattedrale di Notre-Dame il 2 dicembre del 1804. La speranza del pontefice era di ottenere concessioni in favore della Chiesa. Napoleone, invece, intendeva conferire una legittimazione religiosa alla propria dignità imperiale, senza che questa apparisse subordinata all’autorità papale. Come sappiamo, infatti, s’incoronò con le sue stesse mani, sconfessando il “diritto divino” e affermando al suo posto un potere che non derivava dalla Chiesa, ma dalla sua forza politica e militare.

A far precipitare i rapporti tra il papa e il nuovo imperatore dei francesi non fu tuttavia questo oltraggio, ma ragioni di ordine puramente strategico: dopo la vittoria di Trafalgar, nell’ottobre del 1805, la Gran Bretagna disponeva di una superiorità navale che Napoleone non era in grado di contrastare efficacemente. L’imperatore cercò dunque di piegare Londra ricorrendo alla guerra economica e impedendo alle merci britanniche di raggiungere i mercati europei attraverso il cosiddetto Blocco continentale.

In questo ponderato disegno strategico non poteva esistere la neutralità dello Stato pontificio, i cui porti si affacciavano sull’Adriatico e sul Tirreno, ma papa Pio VII, che non riteneva opportuno che il capo della Chiesa universale potesse considerarsi in guerra con una data nazione per assecondare gli interessi di un’altra, non accolse le volontà di Bonaparte. Quest’ultimo, che pure aveva rivendicato il diritto di imporre al sovrano di Roma le proprie inimicizie politiche affermando: “Sua Santità è il sovrano di Roma, ma io sono l’imperatore; i miei nemici deggiono essere i suoi”, rimase inascoltato.

Per questo, il 2 febbraio del 1808 le truppe francesi agli ordini del generale Sextius Alexandre François de Miollis occuparono nuovamente Roma senza incontrare resistenza. Così, i territori pontifici “strategici” vennero incorporati nel Regno d’Italia, mentre Pio VII si ritirò nel palazzo del Quirinale. Ciò non era tuttavia sufficiente per Napoleone, che decretò la soppressione del potere temporale del papa e l’annessione dei suoi domini all’Impero, riconoscendo al pontefice alcune immunità e una rendita annuale di due milioni di franchi.

Il 10 giugno del 1809 Pio VII ricorse all’arma più potente di cui disponeva. Con la bolla Quum memoranda comminò la scomunica a quanti avevano concorso all’usurpazione dei territori della Santa Sede, senza tuttavia menzionare esplicitamente Napoleone. Ciò avrebbe portato a ordinare la deportazione del pontefice e, dunque, al colpo di mano ordito dal generale Radet. Catturato e condotto fuori Roma in gran segreto, il pontefice venne trasferito attraverso l’Italia settentrionale per finire il suo viaggio a Savona, dove trascorrerà gran parte del suo esilio, costretto nel palazzo vescovile, prima di essere trasferito nel castello di Fontainebleau, in Francia, per timore che gli inglesi potessero tentare di liberarlo con un’incursione sulla costa ligure.

Nel gennaio del 1813, reduce dalla disastrosa campagna di Russia, Napoleone raggiunse personalmente Pio VII e, dopo una serie di colloqui, riuscì a strappargli la sottoscrizione di un nuovo concordato, che avrebbe comportato pesanti limitazioni all’indipendenza della Santa Sede. A risolvere la contesa sarebbero stati infine gli eserciti delle potenze europee decise a ristabilire gli equilibri e dell’Ancien Régime. Dopo la sconfitta di Lipsia dell’ottobre del 1813 e di fronte all’invasione del territorio francese, Napoleone decise di restituire la libertà al suo illustre e caparbio prigioniero. Il 24 maggio del 1814 Pio VII fece solennemente ritorno a Roma, dopo quasi cinque anni di prigionia, mentre Napoleone Bonaparte, l’imperatore dei francesi che aveva sfidato il mondo e il cielo, dopo aver abdicato, si trovava a sua volta in esilio sull’isola d’Elba. Come diceva quel famoso marchese assegnato per finzione alla Guardia nobile nell’indimenticabile pellicola di Mario Monicelli: “Il mondo è fatto a scale: chi le scende e chi le sale, Santità”.