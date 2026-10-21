Victor Man, il ritorno della pittura e il talento di Sergio Risaliti

C’è un modo di misurare la qualità di un museo che non passa necessariamente dai metri quadrati delle sue sale, dalla disponibilità di risorse economiche o dalla spettacolarità degli allestimenti. Passa, piuttosto, dalla capacità di individuare gli artisti destinati a lasciare un segno, di comprenderne la ricerca e di restituirla al pubblico attraverso un progetto espositivo capace di illuminare il presente. La retrospettiva che il Museo Novecento di Firenze dedica a Victor Man, visitabile fino al 7 marzo 2027, appartiene a questa categoria. E dice qualcosa non soltanto del pittore romeno, ma anche della competenza e della sensibilità di Sergio Risaliti, direttore del museo e curatore della mostra. Presentare in uno spazio pubblico prestigioso, ma dotato di mezzi inevitabilmente più limitati rispetto a quelli delle grandi istituzioni museali internazionali, un artista della statura di Man significa compiere una scelta culturale precisa. Significa riconoscere che la contemporaneità non si esaurisce nelle mode del mercato, nelle installazioni spettacolari o nelle tecnologie più recenti, ma continua a esprimere alcuni dei suoi talenti più significativi attraverso un medium antico quanto la storia dell’arte: la pittura. La mostra riunisce venticinque dipinti realizzati tra il 2008 e il 2026, costruendo un percorso che permette di cogliere la coerenza di una ricerca ormai riconoscibile nel panorama internazionale. Nato a Cluj, in Romania, nel 1974, Victor Man è un pittore che rifugge le interpretazioni immediate e le narrazioni esplicite. Le sue figure sembrano affiorare da un tempo remoto, portando con sé le tracce di una memoria che non si lascia ricostruire completamente. Volti, corpi, animali e oggetti si sottraggono alla definizione univoca, come se l’immagine custodisse una verità che non può essere tradotta interamente in parole. È una pittura che richiede attenzione, lontana dalla velocità con cui oggi consumiamo immagini. I fondi scuri, le luci trattenute, gli incarnati dalle tonalità inconsuete e le improvvise accensioni cromatiche costruiscono atmosfere di intensa suggestione. Ma sarebbe riduttivo considerare Man soltanto un pittore dell’ombra e del mistero. La sua è una ricerca rigorosamente condotta sulla superficie: è la materia stessa del dipinto, con i suoi contrasti e le sue ambiguità, a rendere instabile ciò che crediamo di vedere. In Maternity with Legend del 2024, per esempio, una donna tiene tra le braccia un bambino. Un’immagine che sembra rimandare alla più antica iconografia della maternità si trasforma in una visione inquieta: il corpo del piccolo, con il suo incarnato freddo e gli occhi chiusi, non consente di distinguere con certezza il sonno dalla morte. Non c’è bisogno di alcuna provocazione esplicita. Basta una variazione del colore, un dettaglio anatomico, una luce che non rassicura. La pittura torna così a esercitare una delle sue prerogative più profonde: mettere in crisi la percezione e costringerci a guardare più a lungo. Anche Maiden with Skull, sempre del 2024, riprende un tema antico, quello della vanitas, senza trasformarlo in una semplice allegoria morale. La giovane donna e il teschio evocano la fragilità dell’esistenza, ma non offrono una conclusione rassicurante. Il passato iconografico è presente, eppure non si limita a ripetere formule già note. Viene riattivato, reso nuovamente problematico, restituito alla nostra sensibilità. È proprio in questo rapporto con la storia dell’arte che la mostra acquista un significato ulteriore. La pittura di Man non si sviluppa nel vuoto, né pretende di azzerare ciò che è venuto prima. Al contrario, si nutre di una memoria visiva stratificata, che comprende maestri antichi e riferimenti novecenteschi. Nella serie Luminary Petals on a Wet, Black Bough affiorano suggestioni riconducibili a Sassetta, Domenico Veneziano, Ambrogio Lorenzetti e Michelangelo. Non citazioni decorative, ma presenze che sopravvivono trasformandosi, come se la storia dell’arte fosse una materia ancora viva, capace di alimentare nuove immagini senza imprigionarle nei modelli del passato. È qui che il percorso fiorentino suggerisce una riflessione che va oltre la singola mostra. Per anni, una parte consistente del dibattito sull’arte contemporanea ha privilegiato il superamento della pittura, la smaterializzazione dell’opera, il concetto e, più recentemente, le possibilità offerte dal digitale. Percorsi importanti, che hanno ampliato il campo dell’espressione artistica, ma che talvolta hanno contribuito a relegare in secondo piano le possibilità ancora inesplorate del linguaggio pittorico. Oggi assistiamo a un rinnovato interesse per la pittura, non come ritorno nostalgico a una tradizione da restaurare, ma come riscoperta di un territorio nel quale sperimentazione e memoria possono convivere. La figurazione contemporanea non deve necessariamente scegliere tra fedeltà alla storia e libertà inventiva. Può attraversare entrambe, appropriarsi di immagini sedimentate nei secoli e sottoporle a una trasformazione radicale. Victor Man è un interprete significativo di questa sensibilità. La sua pittura dialoga con la grande tradizione europea e, in particolare, con quella italiana, senza assumere i contorni di un esercizio accademico. Il richiamo al realismo magico del Novecento è particolarmente interessante: come in quella stagione della pittura italiana, anche nelle opere di Man la riconoscibilità delle figure non coincide con una lettura pacificata della realtà. La precisione dell’immagine, anziché dissipare l’enigma, lo rende più penetrante. Il quotidiano si carica di una presenza insolita; il familiare diventa perturbante; la realtà sembra contenere una dimensione ulteriore, appena visibile. Le differenze storiche e linguistiche restano naturalmente decisive. Man non è un epigono del realismo magico, né la sua opera può essere ricondotta a una semplice ripresa di quella stagione. Ma il confronto permette di riconoscere una continuità feconda: la possibilità di affidare alla pittura figurativa una complessità che non ha bisogno di rinunciare alla rappresentazione per interrogare il mondo. In questo senso, la sua ricerca dimostra quanto la tradizione italiana possa ancora offrire alla contemporaneità, non come repertorio di stili da imitare, ma come patrimonio di problemi, visioni e strumenti da reinventare. La scelta di dedicare una retrospettiva a Man conferma, intanto, una qualità che Sergio Risaliti ha dimostrato di possedere nel suo lavoro al Museo Novecento: la capacità di costruire progetti che non si limitano a registrare ciò che è già affermato, ma cercano di interpretare le direzioni più interessanti della ricerca artistica. Curare una mostra, soprattutto in un’istituzione pubblica che non può competere con le risorse dei maggiori musei internazionali, significa anche saper scegliere dove investire attenzione, energie e credibilità. Il merito di Risaliti è quello di aver fatto della programmazione un esercizio di riconoscimento critico. Non basta portare a Firenze un artista già presente nelle principali gallerie internazionali: occorre trovare la chiave per renderne leggibile il lavoro, costruire un percorso che ne metta in luce le qualità e inserirlo in una prospettiva culturale più ampia. È un compito che richiede esperienza, conoscenza della scena internazionale e una precisa idea del ruolo che un museo civico può svolgere. Le sale del Museo Novecento, con la loro memoria architettonica e la loro dimensione raccolta, contribuiscono alla concentrazione dello sguardo. I dipinti non vengono sopraffatti dall’allestimento e possono dispiegare gradualmente la propria intensità. Lo spazio non si limita a ospitare le opere: diventa il luogo nel quale il visitatore è invitato a misurarsi con una pittura che non concede risposte immediate. Il risultato è una mostra che non ha bisogno di effetti speciali per affermare la propria rilevanza. La qualità del progetto emerge dalla relazione tra artista, opere e spazio, ma soprattutto dalla capacità di proporre al pubblico un’esperienza che non si esaurisce nella contemplazione estetica. Guardare i dipinti di Man significa interrogarsi sul rapporto tra immagine e significato, tra ciò che riconosciamo e ciò che continua a sfuggirci. Resta, naturalmente, una questione critica: fino a che punto il mistero può alimentare la pittura senza trasformarsi in una formula? La ricorrenza dei fondi scuri, delle figure sospese e delle atmosfere enigmatiche costituisce ormai una cifra stilistica ben definita. Ma è proprio la qualità dei dipinti migliori a impedire che questa cifra si riduca a un semplice procedimento. Quando il contrasto tra una madre e un bambino, tra una giovane donna e un teschio, apre una frattura autentica nella percezione, l’ambiguità non è un effetto: diventa una necessità espressiva. La retrospettiva fiorentina trova il suo valore in questa tensione, senza pretendere di scioglierla. E nel farlo restituisce alla pittura un ruolo che il dibattito contemporaneo non può più considerare marginale. Non si tratta di contrapporre la tela alle tecnologie digitali, né di stabilire gerarchie rigide tra linguaggi. Si tratta, piuttosto, di riconoscere che l’innovazione non coincide necessariamente con l’abbandono della tradizione e che, talvolta, la ricerca più avanzata nasce proprio dalla capacità di riaprire strade che sembravano già percorse. In questo senso, Victor Man e il Museo Novecento offrono un’indicazione preziosa. Il primo dimostra come la pittura possa continuare a interrogare il presente attraverso la memoria, la figurazione e la materia del colore. Il secondo, grazie al lavoro di Sergio Risaliti, mostra come un’istituzione pubblica possa esercitare un ruolo decisivo nella scoperta e nella valorizzazione dei talenti contemporanei, anche senza disporre delle risorse dei grandi musei internazionali. È una lezione che riguarda Firenze, naturalmente, ma anche il sistema culturale italiano. Perché un museo non si misura soltanto dalla grandezza delle sue collezioni o dal suo budget: si misura dalla qualità delle domande che riesce a porre. E questa mostra ne pone una essenziale: se la pittura conserva ancora la capacità di sorprenderci, è perché la sua storia non è finita. È ancora tutta da scrivere.